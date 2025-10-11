delhi police reunites pregnant mentally ill woman family 37 days 37 दिन की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस ने महिला को परिवार से मिलाया, दिल को छू लेने वाली मुलाकात!, Ncr Hindi News - Hindustan
37 दिन की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस ने महिला को परिवार से मिलाया, दिल को छू लेने वाली मुलाकात!

दिल्ली के सीमापुरी थाने की पुलिस ने 37 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की एक गर्भवती और मानसिक रूप से बीमार महिला को उसके परिवार से मिला दिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 12:55 PM
दिल्ली के सीमापुरी थाने की पुलिस ने एक ऐसी कहानी को अंजाम दिया, जो न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल भी पेश करती है। एक गर्भवती और मानसिक रूप से बीमार महिला को 37 दिन की अथक मेहनत के बाद उसके परिवार से मिला दिया गया। यह भावुक मुलाकात 7 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के IHBAS अस्पताल में हुई, जहां महिला का इलाज चल रहा था।

सड़क से अस्पताल तक का सफर

1 सितंबर 2025 को सीमापुरी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि एक गर्भवती महिला, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, इलाके में भटक रही थी। ये महिला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिला को मेडिकल जांच के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया।

4 सितंबर को जीटीबी अस्पताल से छुट्टी के बाद, महिला को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उसे IHBAS अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया, ताकि उसकी मानसिक स्थिति का आकलन हो सके। साथ ही, कोर्ट ने IHBAS के निदेशक को महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

परिवार की तलाश में चुनौतियां

पुलिस ने महिला के परिवार को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हेड कांस्टेबल अंकुश को मध्य प्रदेश के रानीखेरा भेजा गया, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद, पुलिस ने महिला की जानकारी अखबारों में छपवाई करवाई, ताकि उसके परिवार तक खबर पहुंचे। सितंबर को IHBAS से सूचना मिली कि महिला ने एक प्रीमेच्योर बेटी को जन्म दिया। बच्ची को इलाज के लिए SDN अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि एक्स को जीटीबी अस्पताल में रखा गया। दुखद रूप से, बच्ची का निधन हो गया और उसका शव 48 घंटे तक जीटीबी अस्पताल में रखा गया।

उम्मीद की किरण और अंतिम सफलता

परिवार की तलाश में पुलिस ने हार नहीं मानी। हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज की टीम को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम भेजा गया। वहां आसपास के गांवों और पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। फिर एक रोचक मोड़ आया और बागेश्वर धाम के स्थानीय भिखारियों ने महिला को पहचान लिया। इसके बाद, पुलिस ने वहां पोस्टर चिपकाए और परिवार की तलाश तेज की।

आखिरकार 37 दिन की मेहनत रंग लाई। महिला को उसके परिवार से 7 अक्टूबर 2025 को अस्पताल में मिला दिया गया। परिवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने इस कार्य की सराहना करते हुए आदेश दिया। कोर्ट ने DCP को निर्देश दिया कि इन अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उचित पुरस्कार दिया जाए।