Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police retire three not three rifle destroy ak47 replacement
ब्रिटिशकालीन ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल की दिल्ली पुलिस से होगी विदाई, अब AK47 लेगी जगह

ब्रिटिशकालीन ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल की दिल्ली पुलिस से होगी विदाई, अब AK47 लेगी जगह

संक्षेप: दिल्ली पुलिस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई अपनी पुरानी ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफलों को अब पूरी तरह हटा देगी और इनकी जगह लंबी दूरी के लिए एके 47 जैसी आधुनिक राइफलें लेंगी, जिसके लिए पुलिस करीब 700 राइफलों को नष्ट करने की तैयारी कर रही है।

Sun, 2 Nov 2025 04:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कभी फोर्स के पसंदीदा हथियारों में शुमार रही ब्रिटिश काल की ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल को अब दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी जगह एके 47 और ट्रिचि राइफल लेंगी। रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस के पास बची ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल नष्ट करने के लिए पहले बैरल और बॉडी के हिस्सों को अलग किया जाएगा। राइफल के लोहे को पिघलाया दिया जाएगा। इस तरह से किसी भी हथियार को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस राइफल का वजन लगभग पांच किलो है। दिल्ली पुलिस के पास अभी करीब 700 ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल बची हैं।

भारतीय सेना ने भी किया था इस्तेमाल

‘थ्री नॉट थ्री’ राइफलों का इस्तेमाल भारतीय सेना ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भी किया था। बाद में इन्हें देश की विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को सौंप दिया गया। हालांकि, इन राइफलों का इस्तेमाल बीते कई साल से नहीं के बराबर किया जा रहा है, इसलिए अब इन्हें नष्ट (डिस्मेंटल) करने की तैयारी चल रही है।

हथियार इस्तेमाल कर रही दिल्ली पुलिस

  • लंबी दूरी के हथियारों में इंसास एसएलआर और एके 47 राइफल।
  • कम दूरी के लिए 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और रिवॉल्वर।
  • मशीन गन के रूप में जेवीपीसी और एमपी 5।

रोचक तथ्य

.303 कैलिबर की ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल शुरू में ब्रिटेन के कारखाने में बनाई गई थी।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया।

यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पुलिस बल पहले ही इसका इस्तेमाल बंद कर चुके हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।