ब्रिटिशकालीन ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल की दिल्ली पुलिस से होगी विदाई, अब AK47 लेगी जगह

संक्षेप: दिल्ली पुलिस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई अपनी पुरानी ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफलों को अब पूरी तरह हटा देगी और इनकी जगह लंबी दूरी के लिए एके 47 जैसी आधुनिक राइफलें लेंगी, जिसके लिए पुलिस करीब 700 राइफलों को नष्ट करने की तैयारी कर रही है।

कभी फोर्स के पसंदीदा हथियारों में शुमार रही ब्रिटिश काल की ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल को अब दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी जगह एके 47 और ट्रिचि राइफल लेंगी। रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट...

दिल्ली पुलिस के पास बची ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल नष्ट करने के लिए पहले बैरल और बॉडी के हिस्सों को अलग किया जाएगा। राइफल के लोहे को पिघलाया दिया जाएगा। इस तरह से किसी भी हथियार को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस राइफल का वजन लगभग पांच किलो है। दिल्ली पुलिस के पास अभी करीब 700 ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल बची हैं।

भारतीय सेना ने भी किया था इस्तेमाल ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफलों का इस्तेमाल भारतीय सेना ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भी किया था। बाद में इन्हें देश की विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को सौंप दिया गया। हालांकि, इन राइफलों का इस्तेमाल बीते कई साल से नहीं के बराबर किया जा रहा है, इसलिए अब इन्हें नष्ट (डिस्मेंटल) करने की तैयारी चल रही है।

हथियार इस्तेमाल कर रही दिल्ली पुलिस लंबी दूरी के हथियारों में इंसास एसएलआर और एके 47 राइफल।

कम दूरी के लिए 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और रिवॉल्वर।

मशीन गन के रूप में जेवीपीसी और एमपी 5। रोचक तथ्य .303 कैलिबर की ‘थ्री नॉट थ्री’ राइफल शुरू में ब्रिटेन के कारखाने में बनाई गई थी।

