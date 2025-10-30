Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police rescue 27 day old kidnapped child five arrested
बच्चे नहीं थे इसलिए सड़क से उठा लिया नवजात, दिल्ली पुलिस ने किडनैपर्स को दबोचा

बच्चे नहीं थे इसलिए सड़क से उठा लिया नवजात, दिल्ली पुलिस ने किडनैपर्स को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली के तिलक नगर में संतानहीन दंपत्ति की साजिश से 27 दिन के नवजात बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है और साजिशकर्ता नौकरानी, दंपत्ति सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Thu, 30 Oct 2025 08:43 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 27 दिन के किडनैप हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और अपहरण के पीछे साजिश रचने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को किडनैप कराया। तिलक नगर थाना पुलिस की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की।

सड़क किनारे सोते बच्चे पर नजर पड़ी

पेसिफिक मॉल के निकट फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला अपने नवजात के साथ सो रही थी। उत्तम नगर निवासी माया (40), जो पेशे से नौकरानी है, ने पड़ोसियों शुभ करण (36) और उनकी पत्नी संयोगिता (27) के साथ मिलकर बच्चे को चुराने की योजना बनाई। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दंपति संतानहीन था।

20 हजार में सौदा, दो नाबालिगों को ठेका

माया ने दो नाबालिग लड़कों को 20,000 रुपये का लालच देकर अपहरण की जिम्मेदारी सौंपी। नाबालिगों ने रात के अंधेरे में महिला से बच्चा छीन लिया और फरार हो गए।

पुलिस का त्वरित एक्शन, बच्चा माता-पिता के पास

शिकायत मिलते ही तिलक नगर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी निगरानी के आधार पर टीम ने छापेमारी की। शिशु को बरामद कर उसके जैविक माता-पिता को सौंप दिया गया। पुलिस ने माया, शुभ करण, संयोगिता, एक अन्य महिला और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

