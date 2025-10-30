बच्चे नहीं थे इसलिए सड़क से उठा लिया नवजात, दिल्ली पुलिस ने किडनैपर्स को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली के तिलक नगर में संतानहीन दंपत्ति की साजिश से 27 दिन के नवजात बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है और साजिशकर्ता नौकरानी, दंपत्ति सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 27 दिन के किडनैप हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और अपहरण के पीछे साजिश रचने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को किडनैप कराया। तिलक नगर थाना पुलिस की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की।

सड़क किनारे सोते बच्चे पर नजर पड़ी पेसिफिक मॉल के निकट फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला अपने नवजात के साथ सो रही थी। उत्तम नगर निवासी माया (40), जो पेशे से नौकरानी है, ने पड़ोसियों शुभ करण (36) और उनकी पत्नी संयोगिता (27) के साथ मिलकर बच्चे को चुराने की योजना बनाई। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दंपति संतानहीन था।

20 हजार में सौदा, दो नाबालिगों को ठेका माया ने दो नाबालिग लड़कों को 20,000 रुपये का लालच देकर अपहरण की जिम्मेदारी सौंपी। नाबालिगों ने रात के अंधेरे में महिला से बच्चा छीन लिया और फरार हो गए।