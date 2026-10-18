आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत प्रक्रिया के बीच मजिस्ट्रेट को धमकी, NCR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका की जमानत सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को मिली धमकी के मामले में अज्ञात लोगों पर NCR दर्ज की है। वहीं, CJP ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर प्रक्रिया में देरी करके उनके नेताओं की रिहाई रोक रहा है।
दिल्ली पुलिस ने CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को मिली धमकी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी NCR दर्ज की है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने पुलिस पर जमानत प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने धमकी का हवाला दिया जबकि कुछ जमानतें बिना वजह खारिज कर दी गईं। वहीं पुलिस ने सीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है।
पुलिस ने दर्ज की एनसीआर
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक 'नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट' यानी NCR (गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट) दर्ज की है। इन अज्ञात लोगों ने CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट को धमकी दी। इस बीच CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया है कि इन दोनों नेताओं की रिहाई में देरी की जा रही है। उसके नेताओं से जुड़ी चार जमानतों को अस्पष्ट आधारों पर खारिज कर दिया गया है।
क्या होती है NCR?
NCR यानी 'नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट' ऐसे अपराध के लिए दर्ज की जाती है जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच कर सकती है। फिलहाल इन कथित धमकियों और इसमें शामिल लोगों के बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई है।
मजिस्ट्रेट ने बताया- उनको दी जा रही धमकी
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दावा किया कि वह सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थीं। सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी। इस बीच असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' यानी एसईएम के रूप में भी काम करते हैं शाम 4:42 बजे तक नहीं पहुंचे। बाद में मजिस्ट्रेट यानी SEM ने उनसे कहा कि कोई उन्हें धमकी दे रहा है। इसके बाद सुनवाई के दौरान पूरी चर्चा सिर्फ उसी धमकी के इर्द-गिर्द घूमती रही।
सीजेपी ने लगाए देरी के आरोप
रत्ना सिंह ने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि पहले ही तय कर लिया गया था कि कोर्ट रूम में धमकी भरे मैसेज पर ही ध्यान दिया जाएगा। इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा कि सौरभ दास और आशुतोष रांका की रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं या नहीं। हमारे वकीलों ने कहा कि यदि किसी ने आपको धमकी दी है तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों का नंबर आदेश में दर्ज करें और हमकों भी नाम बताएं। आप इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मामले में देरी की जा रही है।
पुलिस ने खारिज किए देरी के आरोप, कही यह बात
वहीं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दरअसल, वे गलत जमानत बॉन्ड जमा कर रहे हैं। ऐसे जमानती बॉन्ड को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। रविवार शाम को SEM ने कहा कि वे धमकियों और इतने जोखिम के बीच काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें सुनवाई में देरी करनी पड़ी। अब हम धमकी मामले की जांच कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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