PM व उनकी मां से जुड़े AI वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की FIR, BJP नेता की शिकायत पर लिया एक्शन

दिल्ली पुलिस ने 10 सितंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल INC बिहार के माध्यम से एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां की छवि खराब करने और बदनाम करने वाला AI वीडियो प्रसारित करने के मामले में एक FIR दर्ज की है।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 07:36 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह एक्शन बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किए गए पीएम व उनकी मां से जुड़े AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने डीपफेक वीडियो को लेकर लिया। यह वीडियो 10 सितंबर को शाम 6.12 बजे पोस्ट किया गया था।

इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव सेल के संयोजक संकेत गुप्ता ने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत और संस्थागत प्रतिष्ठा पर हमला है बल्कि महिलाओं की गरिमा और मातृत्व की पवित्रता पर भी गंभीर चोट है। शिकायतकर्ता ने इसे भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया।

जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए 13 सितंबर को नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR संख्या 0050 दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) के तहत FIR दर्ज की। इन धाराओं में मानहानि, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना, अफवाह फैलाना, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाना और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने जैसे अपराध शामिल हैं।

अपनी शिकायत में भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी यह डीपफेक वीडियो न केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है बल्कि यह समाज में भ्रम, नफरत और अशांति फैलाने की सुनियोजित कोशिश है। संकेत गुप्ता ने यह भी कहा कि किसी मां, विशेषकर दिवंगत मां का राजनीतिक लाभ के लिए अपमान करना भारतीय संस्कृति और समाज की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाता है।

दिल्ली पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी एसआई स्तर के पदाधिकारी को सौंपी है। साथ ही पुलिस ने संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से वीडियो और उसके प्रसार की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का एआई से बना कथित वीडियो बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को अपने 'एक्स' हैंडल पर साझा किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं।

वीडियो को लेकर आलोचना होने पर कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है।