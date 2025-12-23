Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police registered case bns sections against pilot who misbehaved with passenger know details
यात्री को मारने वाले पायलट के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, कई धाराओं में केस दर्ज

यात्री को मारने वाले पायलट के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, कई धाराओं में केस दर्ज

संक्षेप:

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच और वीडियो सबूतों की जांच के बाद आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। घटनाक्रम और किन परिस्थितियों में यह झगड़ा हुआ, इसका पता लगाने के लिए पायलट से पूछताछ की जा रही है।

Dec 23, 2025 11:36 am ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर यात्री अंकित दीवान के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में पायलट वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। यह घटना सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गई जब दीवान ने इस झगड़े का एक वीडियो साझा किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने जांच के आदेश दिए हैं और एयर एक्सप्रेस (Air Express) ने पायलट को सस्पेंड कर दिया है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 115, 126 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह मामला यात्री अंकित दीवान की शिकायत पर दर्ज किया गया है। दीवान का आरोप है कि शुक्रवार को सिक्योरिटी चेक के दौरान ड्यूटी पर तैनात न रहने वाले (off-duty) एक पायलट ने टर्मिनल-1 पर उनके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब दीवान अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। दीवान के सोशल मीडिया पर साझा किया गया मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच और वीडियो सबूतों की जांच के बाद आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। घटनाक्रम और किन परिस्थितियों में यह झगड़ा हुआ, इसका पता लगाने के लिए पायलट से पूछताछ की जा रही है। इस बीच, यात्री अंकित दीवान ने सोमवार को दावा किया कि हाल ही में कराए गए सीटी स्कैन (CT scan) से पता चला है कि उनके "नाक की हड्डी टूटकर अपनी जगह से खिसक गई है (displaced fracture)"।

एएनआई (ANI) से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंप दी है और वह अब इस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी सेहत में सुधार पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा।

इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी पायलट की कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वीडियो सामने आने के तुरंत बाद वीरेंद्र सेजवाल को आधिकारिक ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में, एयरलाइन ने इस घटना पर खेद जताया और पायलट के कथित व्यवहार की कड़ी निंदा की।

एयरलाइन के बयान में कहा गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने एक कर्मचारी से जुड़ी इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त करती है। पायलट को आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया गया है, और एयरलाइन एक निष्पक्ष और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों (पुलिस) के साथ पूरा सहयोग कर रही है।" पुलिस ने कहा है कि जांच के नतीजों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Today Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।