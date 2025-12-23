यात्री को मारने वाले पायलट के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, कई धाराओं में केस दर्ज

संक्षेप: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच और वीडियो सबूतों की जांच के बाद आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। घटनाक्रम और किन परिस्थितियों में यह झगड़ा हुआ, इसका पता लगाने के लिए पायलट से पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर यात्री अंकित दीवान के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में पायलट वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। यह घटना सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गई जब दीवान ने इस झगड़े का एक वीडियो साझा किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने जांच के आदेश दिए हैं और एयर एक्सप्रेस (Air Express) ने पायलट को सस्पेंड कर दिया है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 115, 126 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला यात्री अंकित दीवान की शिकायत पर दर्ज किया गया है। दीवान का आरोप है कि शुक्रवार को सिक्योरिटी चेक के दौरान ड्यूटी पर तैनात न रहने वाले (off-duty) एक पायलट ने टर्मिनल-1 पर उनके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब दीवान अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। दीवान के सोशल मीडिया पर साझा किया गया मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच और वीडियो सबूतों की जांच के बाद आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। घटनाक्रम और किन परिस्थितियों में यह झगड़ा हुआ, इसका पता लगाने के लिए पायलट से पूछताछ की जा रही है। इस बीच, यात्री अंकित दीवान ने सोमवार को दावा किया कि हाल ही में कराए गए सीटी स्कैन (CT scan) से पता चला है कि उनके "नाक की हड्डी टूटकर अपनी जगह से खिसक गई है (displaced fracture)"।

एएनआई (ANI) से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंप दी है और वह अब इस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी सेहत में सुधार पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा।

इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी पायलट की कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वीडियो सामने आने के तुरंत बाद वीरेंद्र सेजवाल को आधिकारिक ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में, एयरलाइन ने इस घटना पर खेद जताया और पायलट के कथित व्यवहार की कड़ी निंदा की।