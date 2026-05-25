Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ रही भारी; 2 दिन में 1170 FIR और 1179 गाड़ियां जब्त; 12568 कटे चालान

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के मुख्य सड़कों और चौक-चौराहों पर 22 और 23 मई को चलाए गए 2 दिन के स्पेशल अभियान में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों पर 1170 एफआईआर दर्ज की हैं और 1179 गाड़ियां जब्त की हैं। इसके साथ ही 12568 चालान भी काटे गए हैं।

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ रही भारी; 2 दिन में 1170 FIR और 1179 गाड़ियां जब्त; 12568 कटे चालान

अगर आप भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो अब सुधर जाइए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ अब बेहद सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगातार दो दिन स्पेशल अभियान चलाकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले 1170 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस दौरान 12568 वाहनों के चालान भी काटे गए। वहीं, 1179 वाहनों को जब्त भी किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई का इसका मकसद उन वाहन चालकों की खतरनाक आदत पर रोक लगाना था जो ट्रैफिक फ्लो की रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं।

ये भी पढ़ें:यमुना पर भी गर्मी की मार, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार; कई WTP से घटी सप्लाई

लोगों की आदत में बनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग

अफसरों ने बताया कि दिल्ली में रॉन्ग साइड में वाहन चलाना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। खासतौर पर गोल चक्कर और कट से थोड़ी दूरी पर रॉन्ग साइड की सड़क पर जाने के लिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं। इनकी वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही यातायात अव्यवस्था होने से जाम की समस्या भी पैदा होती है। ऐसे करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने 22 और 23 मई को अभियान चलाया था। इस दौरान दिल्ली के प्रमुख रास्तों, चौक-चौराहों, राजमार्गों, संवेदनशील स्थलों और दुर्घटना वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की टीमों द्वारा कार्रवाई की गई।

सबसे अधिक पकड़े गए बाइक वाले

रॉन्ग साइड ड्राइविंग के उल्लंघन में सबसे अधिक मोटरसाइकिल चालक पकड़े गए। दूसरे नंबर पर ई-रिक्शा व माल वाहक टेंपो रहे। इनके अलावा निजी कारों व कैब चालकों पर भी कार्रवाई हुई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 दिन होगी प्रचंड गर्मी! लू का येलो अलर्ट; कब मिलेगी बारिश वाली राहत

रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक जानलेवा अपराध

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों, ट्रैफिक जाम और आमने-सामने की टक्करों की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना महज एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं है। यह एक गंभीर और जानलेवा अपराध भी है। इससे न सिर्फ सड़क पर चलने वाले निर्देष लोगों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रैफिक फ्लो में भी बाधा आती है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें आपराधिक मामले दर्ज करना, गाड़ी जब्त करना और मुकदमा चलाना तक शामिल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कि जो कोई भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

पीटीआई के इनपुट के साथ

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 5 साल से पहले नहीं बेच पाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या है इसकी वजह?
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।