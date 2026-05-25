दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ रही भारी; 2 दिन में 1170 FIR और 1179 गाड़ियां जब्त; 12568 कटे चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के मुख्य सड़कों और चौक-चौराहों पर 22 और 23 मई को चलाए गए 2 दिन के स्पेशल अभियान में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों पर 1170 एफआईआर दर्ज की हैं और 1179 गाड़ियां जब्त की हैं। इसके साथ ही 12568 चालान भी काटे गए हैं।

अगर आप भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो अब सुधर जाइए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ अब बेहद सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगातार दो दिन स्पेशल अभियान चलाकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले 1170 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस दौरान 12568 वाहनों के चालान भी काटे गए। वहीं, 1179 वाहनों को जब्त भी किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई का इसका मकसद उन वाहन चालकों की खतरनाक आदत पर रोक लगाना था जो ट्रैफिक फ्लो की रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं।

लोगों की आदत में बनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग अफसरों ने बताया कि दिल्ली में रॉन्ग साइड में वाहन चलाना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। खासतौर पर गोल चक्कर और कट से थोड़ी दूरी पर रॉन्ग साइड की सड़क पर जाने के लिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं। इनकी वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही यातायात अव्यवस्था होने से जाम की समस्या भी पैदा होती है। ऐसे करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने 22 और 23 मई को अभियान चलाया था। इस दौरान दिल्ली के प्रमुख रास्तों, चौक-चौराहों, राजमार्गों, संवेदनशील स्थलों और दुर्घटना वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की टीमों द्वारा कार्रवाई की गई।

सबसे अधिक पकड़े गए बाइक वाले रॉन्ग साइड ड्राइविंग के उल्लंघन में सबसे अधिक मोटरसाइकिल चालक पकड़े गए। दूसरे नंबर पर ई-रिक्शा व माल वाहक टेंपो रहे। इनके अलावा निजी कारों व कैब चालकों पर भी कार्रवाई हुई है।

रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक जानलेवा अपराध एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों, ट्रैफिक जाम और आमने-सामने की टक्करों की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना महज एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं है। यह एक गंभीर और जानलेवा अपराध भी है। इससे न सिर्फ सड़क पर चलने वाले निर्देष लोगों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रैफिक फ्लो में भी बाधा आती है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई पुलिस ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें आपराधिक मामले दर्ज करना, गाड़ी जब्त करना और मुकदमा चलाना तक शामिल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कि जो कोई भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।