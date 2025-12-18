दिल्ली पुलिस में 9000 से ज्यादा पद खाली, ACP रैंक पर 36 प्रतिशत पद रिक्त
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि दिल्ली पुलिस में स्वीकृत पदों के मुकाबले 9,248 पद रिक्त हैं, जिसमें विशेष रूप से एसीपी स्तर पर 36% की कमी है और कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पद खाली पड़े हैं।
दिल्ली पुलिस में स्वीकृत पदों के मुकाबले 10 प्रतिशत से अधिक पद वर्तमान में खाली हैं। इनमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक पर सबसे गंभीर स्थिति सामने आई है। बुधवार को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि एसीपी स्तर पर 36 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में बताया कि 30 नवंबर 2025 तक दिल्ली पुलिस में 92,044 स्वीकृत पदों के मुकाबले 9,248 पद खाली हैं। एसीपी के 346 पदों में से 125 रिक्त हैं। जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में अतिरिक्त डीसीपी के 54 पदों में से 15 खाली हैं, जबकि डीसीपी/अतिरिक्त डीसीपी के 60 पदों में से 13 रिक्त हैं।
कांस्टेबल स्तर पर 50,946 पदों के मुकाबले 4,591 और हेड कांस्टेबल के 23,724 पदों में से 3,057 खाली हैं। सब-इंस्पेक्टर के 8,087 पदों में 1,039 तथा इंस्पेक्टर के 1,453 पदों में से 108 रिक्त हैं।