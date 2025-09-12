दिल्ली में इस हैरान करने वाले तरीके से हो रही थी शराब तस्करी, पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा

अधिकारी ने कहा कि आरोपियों द्वारा इस तरह से तस्करी की वारदात को अधिकतर रात के समय ही अंजाम दिया जा रहा था, ताकि शराब की खेप को चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इस दौरान लोगों को शक नहीं होता था।

दिल्ली पुलिस ने एक बेहद खास तरीक से शहर में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऊंटों का इस्तेमाल करते हुए फरीदाबाद से जंगल के रास्ते दिल्ली में शराब तस्करी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से इस अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जाने वाले तीन ऊंट के अलावा अवैध शराब से भरे 42 कार्टन और 24 बोतल बीयर भी जब्त की हैं। अधिकारियों ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल किए गए ऊंटों को बचा लिया गया है और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से उन्हें पशु कल्याण एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, ‘तस्करों ने चौकियों और गश्ती दलों से बचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। वे शराब के डिब्बों को ऊंटों पर लादकर उन्हें जंगली इलाकों और कच्चे रास्तों से ले जाते थे, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था।’

अधिकारी ने बताया कि गिरोह के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक योजना बनाई और मौका मिलते ही आरोपियों को धर दबोचा। टीम ने ऊंटों के आते ही संदिग्धों को रोक लिया गया और उनके पास से 42 कार्टन में भरी अवैध शराब के 1,990 क्वार्टर और 24 बोतल बीयर की जब्त करते हुए सभी पांचों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि पारंपरिक तस्करी मार्गों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती के कारण उन्हें तस्करी का यह अपरंपरागत और सुनियोजित तरीका अपनाना पड़ा। इस दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने जानबूझकर ऊंटों और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ऊंटों का इस्तेमाल करके ना केवल हम पुलिस चौकियों से बच जाते थे, बल्कि उन ऊंटों पर किसी को किसी तरह का शक भी नहीं होता था और इस तरह वह फरीदाबाद से दिल्ली में शराब की तस्करी करने में सफल हो जाते थे।