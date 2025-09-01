दिल्ली पुलिस को मेट्रो में चोरी हुए 175 मोबाइल फोन कैसे मिले? इस सिस्टम का है कमाल

पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए कुल फोन में से 125 उन मामलों से जुड़े थे जहां चोरी की शिकायतें दर्ज की गई थीं और FIR भी लिखी गई थीं। बाकी के 50 डिवाइस ऐसे थे जिनके मालिकों ने उनके खोने या गुम होने की रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी खोजकर बरामद कर लिया।

दिल्ली मेट्रो में मोबाइल फोन चोरी हो जाने के बाद उसे वापस खोज निकालना या रिकवर कर पाना मुश्किल होता था,लेकिन मौजूदा समय में आए एक सिस्टम ने इसे आसान करने का काम किया है। नतीजा ये रहा कि मेट्रो में पिछले 45 दिनों में गुम हुए या चोरी गए 175 मोबाइल फोन दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उनके इस काम में सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR)।

यह रिकवरी 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2025 के बीच हुई।

ये चोरियां दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर हुईं, जहां यात्री अक्सर सफर करते समय या कुछ समय के लिए अपने सामान को बिना ध्यान दिए छोड़ देते थे।

ये चोरियां दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर हुईं, जहां यात्री अक्सर सफर करते समय या कुछ समय के लिए अपने सामान को बिना ध्यान दिए छोड़ देते थे। जांच के बाद, पुलिस ने इन डिवाइस की पूरे शहर में इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया। पूछताछ के दौरान, कई लोगों ने आकर बताया कि उन्होंने अनजान विक्रेताओं से अंजाने में चोरी के फोन खरीदे थे। रिपोर्ट के अनुसार, ये विक्रेता बाजार कीमत से 10% से 30% कम दाम पर फोन बेच रहे थे। पुलिस इन दावों की सच्चाई का पता लगा रही है। इन चोरी हुए फोन का आगे गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए सभी बरामद किए गए डिवाइस को तुरंत CEIR सिस्टम के जरिए ब्लॉक कर दिया गया।

क्या है CEIR सिस्टम? CEIR दूरसंचार विभाग की ओर से चलाया जाने वाला एक केंद्रीय सिस्टम है, जिसे खास तौर पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक करने, ट्रैक करने और वापस पाने के लिए बनाया गया है। इस तकनीक ने चोरी हुए फोन का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि किसी भी ब्लॉक किए गए फोन में जब कोई नया सिम कार्ड डाला जाता है, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मिल जाता है, जिससे उन्हें ट्रैक करने और बरामद करने में तेजी से मदद मिलती है।