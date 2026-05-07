दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ‘ऑपरेशन गैंग बस्ट 2’ में 481 गिरफ्तार
स्पेशल सेल पी.एस. कुशवाहा के मुताबिक, इस एक्शन में 130 पिस्तौल, 79 चाकू, 24 वाहन, 19 लाख नकद, अवैध शराब और नारकोटिक्स ज़ब्त किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दबोचे गए लोगों में कुख्यात गैंग के गुर्गे और कॉन्ट्रेक्ट किलर भी शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन गैंग बस्ट 2' के जरिए 481 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये अभियान 1000 टीमों की मदद से चलाया और 1014 ठिकानों पर रेड मारी। स्पेशल सेल पी.एस. कुशवाहा के मुताबिक, इस एक्शन में 130 पिस्तौल, 79 चाकू, 24 वाहन, 19 लाख नकद, अवैध शराब और नारकोटिक्स ज़ब्त किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दबोचे गए लोगों में कुख्यात गैंग के गुर्गे और कॉन्ट्रेक्ट किलर भी शामिल हैं।
ऑपरेशन 1 से प्रेरित होकर चलाया गया ऑपरेशन 2
स्पेशल सेल पी.एस. कुशवाहा ने बताया- ऑपरेशन गैंग बस्ट-2 दिल्ली पुलिस की सभी जिलों की टीम और स्पेशल टीम ने मिलकर चलाया है। संगठित अपराध को खत्म करने की प्राथमिकता के मद्देनजर हमने जनवरी में 'ऑपरेशन गैंग बस्ट 1' चलाया था। इसकी सीख और सफलता को ध्यान में रखते हुए हमने ताजा ऑपरेशन को चलाया है।
जानें कितना माल बरामद हुआ, कितने गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की 1000 से ज्यादा टीमों ने 1014 ठिकानों पर छापामारी की और 481 लोगों को अरेस्ट किया है। इस एक्शन में 130 पिस्तौल, 79 चाकू, 24 वाहन, 19 लाख नकद, अवैध शराब और नारकोटिक्स ज़ब्त किया गया है। ये रेड न सिर्फ दिल्ली में थी, बल्कि दिल्ली के अलावा- हरियाणा, पंजाब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी जगहों पर की गई है।
गैंग के गुर्गे और टार्गेट किलर भी गिरफ्तार
इसका एक फायदा ये भी हुआ है कि 30 ऐसे लेफ्टओवर्स, जिन्हें हम खोज रहे थे- वो भी हमें मिले हैं। टिल्लू गैंग, सद्दाम गौरी गैंग, गोगी गैंग, कपिल गैंग, चौधरी गैंग के गुर्गों को भी पकड़ा है। इसके अलावा 9 गुर्गे शहजाद भटट्टी गैंग के लोगों को भी पकड़ा है। भट्टी गैंग के गिरफ्तार हुए 9 गुर्गों में पांच ऐसे हैं, जिन्हें कॉन्ट्रेक्ट किलिंग का टार्गेट दिया गया था। दिल्ली एनसीआर समेत अन्य इलाकों के लिए इनका टार्गेट था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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