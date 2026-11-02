दिल्ली में अब पुलिस का ही प्रदर्शन! BNS 163 याद दिला नेहा बोरा ने ली चुटकी
दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर के सामने कुछ वर्दीधारियों के प्रदर्शन पर आइसा प्रमुख नेहा बोरा ने चुटकी ली है। उन्होंने बीएनएस की धारा 163 का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ही कार्रवाई करेगी?
राजधानी दिल्ली में सोमवार को उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब पुलिसकर्मियों को अपने ही कुछ साथियों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सामने आना पड़ा। पुलिस मुख्यालय के सामने कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी प्रदर्शन करते नजर आए। इस पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की प्रमुख नेहा बोरा ने मजे लिए हैं। हाल के समय में कई बार प्रदर्शन करते हुए हिरासत में ली गईं नेहा बोरा ने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस अब दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी, क्योंकि जहां प्रदर्शन किया गया, वहां तो बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है।
पिछले दिनों शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इससे पुलिसकर्मियों में असंतोष उपज गया। साथी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर से नाराज पुलिसकर्मी सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) और यूनिट प्रमुखों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को मुख्यालय पहुंचने से रोकें। इसके बावजूद कई पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंच अपनी मांगें उठाने लगे।
नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश की। शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे अंदर चलें। उन्हें भरोसा दिया गया कि उनकी बात सुनी जाएगी और समाधान पर काम किया जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा, 'मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि अंदर चलें। जो भी चर्चा की जा सकती है वह अंदर होगी और जो भी समाधान निकलेगा वह अंदर ही निकलेगा।' नई दिल्ली जिले में तैनात कई पुलिसकर्मी भी प्रदर्शन में शामिल रहे।
नेहा बोरा ने लिए मजे
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हाल के दिनों में कई बार हिरासत में ली गईं नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा,'दिल्ली पुलिस HQ नई दिल्ली के उस इलाक़े में आता है जहां BNS धारा 163 लगी हुई है। क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से नाराज़ दिल्ली पुलिस के ऊपर FIR दर्ज करेगी? आपकी चरमरती व्यवस्था के लक्षण हर जगह हैं।'
हम खुद अन्याय सहेंगे तो किसको न्याय देंगे: एसीपी मनस्वी वशिष्ठ
विवाद के बाद ट्रांसफर किए गए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर पुलिसकर्मियों से अपील की थी कि वे सोमवार सुबह आठ बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखें। सोमवार को वशिष्ठ को पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि यदि हम खुद अन्याय सहते रहे, तो किसी को न्याय कैसे देंगे? विवाद के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एसएचओ अरुण कुमार का ट्रांसफर किया गया था।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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