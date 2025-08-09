रक्षाबंधन पर वाहन रुकवा दो तरह के भाइयों को राखी बांध रही दिल्ली पुलिस, चालान में छूट देने पर यह बताया

पुलिस ने बताया 'लोग बहुत उत्साहित हैं और पुलिस का भाई बनने में किसी को परेशानी नहीं हो रही है। अभी तक किसी ने मना भी नहीं किया है, कि नहीं मुझे राखी मत बांधो, चालान काटना है तो काट दो।

देशभर के साथ ही दिल्ली में भी शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने भी कुछ अलग करते हुए एक खास अभियान छेड़ा है। जिसमें पुलिस की महिला सदस्य वाहन चालकों को रोककर उनकी कलाई पर राखी बांध रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान महिलाकर्मी दो तरह के भाइयों को राखियां बांध रही हैं, एक तो वे जो यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चला रहे हैं, और दूसरा वे जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दोनों ही तरह के चालकों से आगे नियमों का उल्लंघन ना करने का वचन लिया जा रहा है। राखी के मौके पर चालान काटने में किसी तरह की छूट देने के सवाल पर उन्होंने कहा, नियम तो नियम है और चालान में कोई छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को बहन बनाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है और सभी खुशी-खुशी राखी बंधवा रहे हैं, साथ ही चालान भी कटवा रहे हैं।

दो तरह के भाइयों को बांधी जा रही राखियां इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर शिवानी ने कहा, 'आज बहुत बड़ा दिन है। बहनों के लिए राखी बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं और यहां आपस में हम सब भाई-बहन ही हैं। इसलिए आज दो तरह के लोगों को राखी बंधने वाली है। एक तो वो जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, और दूसरे वो जो नियमों का पालन करते हैं। नियम तोड़ने वालों से मैं और मेरी टीम यही वचन लेगी कि भाई आज तो नियम तोड़ दिया है, लेकिन आगे से दोबारा नियम नहीं तोड़ना है। और जिन्होंने नियम नहीं तोड़ा है, उन्हें इसी बात पर राखी बांधेंगे कि आप हमारे अच्छे वाले भाई हैं, जिन्होंने नियम नहीं तोड़ा है और हमें वचन दो कि आगे से भी यातायात के नियम नहीं तोड़ोगे।'

लोग खुशी-खुशी पुलिस से बंधवा रहे राखी लोगों की तरफ से राखी बंधवाने में ना-नुकुर करने पर उन्होंने कहा, 'लोग बहुत उत्साहित हैं और पुलिस का भाई बनने में किसी को परेशानी नहीं हो रही है। अभी तक किसी ने मना भी नहीं किया है, कि नहीं मुझे राखी मत बांधो, चालान काटना है तो काट दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग बहुत प्यार से राखी बंधवा रहे हैं। अब तक 20-25 लोगों को राखी बांध चुके हैं हम लोग। अभी भी हम सभी की जेब में राखी रखी हुई हैं, राखियों की कमी नहीं है, डिपार्टमेंट ने बहुत सारी राखियां दी हैं। आज दिन भर यही मुहिम चलेगी।'