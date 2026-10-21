नेहा बोरा, सौरभ दास और रांका का एक ही वकील; एक से दूसरे कोर्ट लगा रहे चक्कर
दिल्ली हाई कोर्ट AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। नेहा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने को कहा गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। अदालत ने तय किया है कि इस याचिका पर कल ( गुरुवार) सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। नेहा के वकील अभिक चिमनी ने कोर्ट में बताया कि उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से केस लड़ने के लिए SEM जाना है। ऐसे में कोर्ट ने नेहा बोरा मामले की सुनवाई के लिए तारीख और समय मुकरर कर दी। यहां आपको बता दें कि चिमनी नेहा बोरा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बोरा की ओर से चिमनी ने मामले में स्थगन की मांग की है।
नेहा बोरा क्यों पहुंचीं हाई कोर्ट?
जानकारी के मुताबिक, नेहा बोरा ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने उन्हें 'शांति बनाए रखने' के लिए SEM के सामने बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया था। नेहा बोरा कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग कर रही थीं। हालांकि, दशहरा के अवकाश के चलते रात में सुनवाई नहीं हो पाई और मामला अगले दिन के लिए टल गया।
बता दें कि नेहा बोरा चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रही हैं। उनकी याचिका में दिल्ली पुलिस के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि पुलिस AISA अध्यक्ष के खिलाफ कोई दंडात्मक या सख्त कार्रवाई न करे।
नोटिस क्यों जारी हुआ?
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने यह नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया था। नोटिस में नेहा बोरा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत 19 अक्टूबर को SEM के सामने पेश होने को कहा गया था। उनसे कारण बताने को कहा गया कि क्यों न उनसे जांच की अवधि के दौरान 'शांति बनाए रखने' के लिए एक जमानतदार के साथ 10000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका (बॉन्ड) भरवाया जाए।
धारा 126 का क्या मतलब है?
कानून के मुताबिक, धारा 126 के तहत यदि पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास भरोसेमंद जानकारी हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकता है या ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे शांति भंग होने का खतरा हो, तो SEM उस व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। यह प्रावधान निवारक कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि संभावित गड़बड़ी को रोका जा सके।
दूसरी ओर नेहा बोरा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह नोटिस उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर हमला है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब कल सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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