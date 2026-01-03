Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police operation sankalp central district crime control arrest recovery
200 गिरफ्तार, 534 मोबाइल, 33 लाख की ज्वेलरी बरामद.. दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन संकल्प'

200 गिरफ्तार, 534 मोबाइल, 33 लाख की ज्वेलरी बरामद.. दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन संकल्प'

संक्षेप:

सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत दिसंबर में बड़ी कार्रवाई करते हुए झपटमारी, लूट और साइबर फ्रॉड के सैकड़ों मामले सुलझाए हैं, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल और जेवरात बरामद किए गए।

Jan 03, 2026 01:52 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने दिसंबर महीने में 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत अपराध नियंत्रण के लिए जोरदार अभियान चलाया। सेंट्रल दिल्ली में इस दौरान झपटमारी, लूट, साइबर फ्रॉड और नशीले पदार्थों से जुड़े कई मामलों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों पर नकेल कसने में काफी सफल रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

झपटमारी और डकैती के मामलों में सफलता

पुलिस ने 19 झपटमारी के केस सुलझाए और 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे 127 मोबाइल फोन, एक ऑटोरिक्शा, तीन मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी और 2,000 रुपये नकद बरामद हुए। वहीं, 7 डकैती के मामलों में 12 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से एक पर्स, आधार कार्ड और 3,770 रुपये कैश मिला।

चोरी और बर्गलरी पर सख्त एक्शन

चोरी के 36 मामलों में 25 आरोपी गिरफ्तार हुए। बरामद सामान में 19 मोबाइल फोन, एक SUV गाड़ी, एक स्कूटर और करीब 33 लाख रुपये की ज्वेलरी शामिल है। खासकर 9 घरेलू चोरी के केस सॉल्व हुए, जहां से चांदी के कंगन, अंगूठियां और ब्रेसलेट जैसे सामान वापस मिले।

दिल्ली पुलिस

वाहन चोरी और हत्या के प्रयास के केस

19 ऑटो लिफ्टिंग के मामलों में 7 आरोपी पकड़े गए। इनसे दो स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और कुछ नकदी बरामद हुई। चार हत्या के प्रयास के केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से चाकू और टूटी बोतल जैसे हथियार जब्त किए गए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साइ-हॉक', 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 2 धरे

साइबर फ्रॉड पर सबसे बड़ा प्रहार

साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने खास ध्यान दिया। 36 फ्रॉड केस में 85 लोग गिरफ्तार हुए। इनके ठिकानों से 534 मोबाइल फोन, नकदी, 124 मदरबोर्ड, 138 बैटरी और 459 फेक IMEI स्टिकर (जिन पर 'मेड इन वियतनाम' लिखा था) बरामद हुए। डिजिटल सबूतों से इनके नेटवर्क का पता चला।

हथियार और ड्रग्स तस्करी पर कार्रवाई

आर्म्स एक्ट के तहत 7 केस में 8 आरोपी पकड़े गए। इनसे देसी पिस्तौलें, जिंदा कारतूस और चाकू जब्त हुए। NDPS एक्ट के तहत कई ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए और स्मैक बरामद की गई। जुआ और आबकारी कानून उल्लंघन के मामलों में भी आरोपी पकड़े गए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की जहरीली हवा में फैला बैक्टीरिया, दवाएं भी बेअसर; JNU की रिसर्च में दावा

रोकथाम के लिए बड़े कदम

पुलिस ने हजारों लोगों पर दिल्ली पुलिस एक्ट और BNSS के तहत कलंदरा तैयार किए। साथ ही 10 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस अभियान से सेंट्रल दिल्ली में अपराध पर काफी हद तक लगाम लगी है। पुलिस का यह 'संकल्प' राजधानी को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।