दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साइ-हॉक', 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन साइ-हॉक' के जरिए एक बड़े साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 180 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा ट्रांसफर करते थे।

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह फर्जी कंपनियों के जाल बिछाकर देशभर में साइबर ठगी कर रहा था। पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन का खुलासा किया।

ऑपरेशन 'साइ-हॉक' के तहत कार्रवाई यह कार्रवाई न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन ने 'ऑपरेशन साइ-हॉक' के तहत की। इस ऑपरेशन का मकसद संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क को तोड़ना और ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने वाले अवैध चैनलों को बंद करना था। पुलिस ने मुयल अकाउंट्स, कैश हैंडलर्स और शेल कंपनियों पर फोकस किया।

फर्जी कंपनी से शुरू हुई जांच नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मिली शिकायतों की जांच में एक IDFC बैंक अकाउंट बार-बार फ्रॉड के पैसों का इस्तेमाल करता पाया गया। यह अकाउंट कॉनॉट प्लेस की कंपनी 'एम/एस कुड्रेमुख ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर था। पुलिस को शक हुआ कि यह मुयल अकाउंट है। 19 नवंबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और जांच शुरू हुई।

दोनों आरोपी कैसे चलाते थे खेल? जांच में पता चला कि कंपनी का अकाउंट राजेश खन्ना के नाम पर खोला गया था। राजेश खन्ना ने बताया कि वह सुशील चावला और राजेश कुमार शर्मा के इशारे पर काम कर रहा था। इन दोनों ने करीब 20 फर्जी कंपनियां बनाईं और इनके जरिए ठगी का पैसा ट्रांसफर करते थे। कुल 176 साइबर फ्रॉड शिकायतें मिलीं, जिनमें करीब 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल थी। पैसा कई लेयर्स में घुमाकर छिपाया जाता था।

गिरफ्तारी और बरामद सामान राजेश खन्ना की जांच के दौरान नोएडा में मौत हो गई। सुशील चावला (ग्रेटर नोएडा) और राजेश कुमार शर्मा (गुरुग्राम) पहले जांच में शामिल हुए, लेकिन बाद में नोटिस से बचने लगे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। आरोपियों का दावा है कि उनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से है, जो पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है।