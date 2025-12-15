लियोनेल मेसी की दिल्ली यात्रा पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट, अर्धसैनिक बल तैनात; यातायात प्रतिबंध लगाए

संक्षेप: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में आज दिल्ली आ रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) भारत में GOAT टूर के अंतिम पड़ाव के रूप में आज दिल्ली आ रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।

अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी सोमवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की थी, जहां आयोजन में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, 2022 विश्व कप चैंपियन का हैदराबाद और मुंबई दौरा सुचारू रूप से संपन्न हुआ।

दिल्ली मेसी का स्वागत करने के लिए तैयार है। पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है, खासकर कोलकाता में हाल ही में हुई घटना के मद्देनजर, जहां हजारों प्रशंसकों द्वारा इस दिग्गज खिलाड़ी की एक झलक न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई थी।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेसी के दौरे के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीड़ प्रबंधन, प्रवेश नियंत्रण और यातायात नियमों पर विशेष ध्यान देते हुए विस्तृत इंतजाम किए गए हैं।

आयोजन स्थल के चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाए

पुलिस के मुताबिक, आयोजन स्थल के चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। स्टेडियम और निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है और वैध पास के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘तोड़फोड़ रोधी जांच, तलाशी केंद्र और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।’’

अधिकारी ने आगे कहा कि पूरे इवेंट के दौरान क्विक रिएक्शन टीमें, सीनियर सुपरवाइजरी अधिकारी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट स्टैंडबाय पर रहेंगी, जिसमें पब्लिक की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में डीसीपी (ट्रैफिक) निशांत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने चिह्नित वाहनों के लिए तीन मुख्य पार्किंग क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें विक्रम नगर के पास स्थित P1 भी शामिल है। बिना चिह्नित वाहनों को राजघाट पावरहाउस पार्किंग स्थल और माता सुंदरी लेन में खड़ा करना अनिवार्य है, जहां से पैदल यात्री स्टेडियम तक जा सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि ऐप बेस्ड टैक्सी यूजर्स को राजघाट चौक पर वाहन से उतरकर पैदल चलने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग सख्त वर्जित है और वहां खड़ी पाई जाने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।