जंतर-मंतर पर अब नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन; सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
दिल्ली पुलिस को यह सफाई बुधवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की वजह से जारी करनी पड़ी, जिसमें जंतर-मंतर पर वेल्डिंग करके रखे गए बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं वीडियो के साथ यह खबर शेयर की जा रही है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही उस खबर को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि शहर के 'जंतर-मंतर' को विरोध प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार और अफवाह बताया है। साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया पर विरोध-प्रदर्शन बैन करने को लेकर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से झूठे, गुमराह करने वाले और बिना किसी सच्चाई के हैं। पुलिस ने कहा है कि नियमानुसार पूर्व अनुमति लेकर अधिकतम 1 हजार लोग जंतर-मंतर पर जमा होकर अब भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं।
इस बारे में सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, 'आधिकारिक तौर पर यह साफ किया जाता है कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक सक्रिय और अधिकृत जगह बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी जा सकती है।'
पुलिस ने आगे बताया कि 'इस बारे मेंअनुमति संबंधित धरना-प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती है, और इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।'
आगे पुलिस ने लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करते हुए सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि 'नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे न फैलाएं, और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।'
दरअसल दिल्ली पुलिस को यह सफाई बुधवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की वजह से जारी करनी पड़ी, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के बाद जंतर-मंतर पर वेल्डिंग करके एकसाथ जोड़े गए बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं वीडियो के साथ यह खबर शेयर की जा रही थी कि CJP के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
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