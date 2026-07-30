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जंतर-मंतर पर अब नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन; सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस को यह सफाई बुधवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की वजह से जारी करनी पड़ी, जिसमें जंतर-मंतर पर वेल्डिंग करके रखे गए बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं वीडियो के साथ यह खबर शेयर की जा रही है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है।

जंतर-मंतर पर अब नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन; सोशल मीडिया पर फैल रही खबर, दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
जंतर-मंतर पर अब नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन; सोशल मीडिया पर फैल रही खबर, दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही उस खबर को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें कहा जा रहा था कि शहर के 'जंतर-मंतर' को विरोध प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार और अफवाह बताया है। साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया पर विरोध-प्रदर्शन बैन करने को लेकर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से झूठे, गुमराह करने वाले और बिना किसी सच्चाई के हैं। पुलिस ने कहा है कि नियमानुसार पूर्व अनुमति लेकर अधिकतम 1 हजार लोग जंतर-मंतर पर जमा होकर अब भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं।

इस बारे में सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, 'आधिकारिक तौर पर यह साफ किया जाता है कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक सक्रिय और अधिकृत जगह बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी जा सकती है।'

पुलिस ने आगे बताया कि 'इस बारे मेंअनुमति संबंधित धरना-प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती है, और इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।'

आगे पुलिस ने लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करते हुए सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि 'नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे न फैलाएं, और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।'

दरअसल दिल्ली पुलिस को यह सफाई बुधवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की वजह से जारी करनी पड़ी, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के बाद जंतर-मंतर पर वेल्डिंग करके एकसाथ जोड़े गए बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं वीडियो के साथ यह खबर शेयर की जा रही थी कि CJP के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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