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दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए बना रही नई SOP, 50000 से अधिक लोगों की एंट्री पर लग सकती है रोक

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में रैलियों, धरना प्रदर्शन और जनसभाओं के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक, 50 हजार लोगों की सीमा, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय और 10 दिन पहले आवेदन जरूरी हो सकता है।

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दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाली रैलियों और सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। इनमें प्रतिभागियों की संख्या 50,000 तक सीमित रखने और ऐसे आयोजनों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय करने का प्रस्ताव है।

एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर्स भेजा गया है। यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

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दिल्ली पुलिस की इस प्रस्तावित गाइडलाइंस का मकसद सेंट्रल दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और जनसभाओं को सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है।

नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आयोजकों को दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, स्थान की उपलब्धता के संबंध में दिल्ली नगर निगम (MCD) से मंजूरी लेनी होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा।

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एसओपी के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय, पार्किंग की व्यवस्था और लोगों के आने-जाने (ड्रॉप-ऑफ पॉइंट) के लिए जगह तय करना शामिल है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न हो।

प्रस्तावित सिक्योरिटी गाइडलाइंस में बंदूकों, तलवारों, भालों, नुकीली वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित चीजों पर रोक शामिल है। इतना ही नहीं, आयोजकों को रामलीला मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से इजाजत लेनी होगी। पीने के पानी, मेडिकल हेल्प, साफ-सफाई की सुविधाओं और कचरे के उचित निपटान का भी इंतजाम करना होगा।

अधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइंस ड्राफ्ट अभी शुरुआती चरण में है और इसे मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की जांच औरअंतिम SOP सक्षम प्राधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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