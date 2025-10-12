MCD से बनवा लिया था अपना डेथ सर्टिफिकेट; दिल्ली का वॉन्टेड बदमाश UP से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में मुकदमे से बचने के लिए अपनी मौत का कथित रूप से नाटक रचने वाले एक वॉन्टेड बदमाश को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिल्ली के मुंगेशपुर गांव निवासी वीरेंद्र विमल के रूप में हुई है।

दिल्ली पुलिस ने चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में मुकदमे से बचने के लिए अपनी मौत का कथित रूप से नाटक रचने वाले 35 वर्षीय एक वॉन्टेड बदमाश को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिल्ली के मुंगेशपुर गांव निवासी वीरेंद्र विमल के रूप में हुई है और उसने अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट से बचने के लिए 2021 में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर खुद को मृत घोषित कर दिया था। वीरेंद्र विमल एक आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ घरों में सेंधमारी, चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामले बवाना थाने में दर्ज थे।

डीसीपी (क्राइम) आदित्य गौतम ने कहा, ‘‘उसने कथित रूप से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का एक जाली डेथ सर्टिफेकट भी हासिल कर लिया था, जिसमें उसकी मौत की तारीख 24 अगस्त 2021 दिखाई गई थी। इसके बाद उसके मामलों में अदालत की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।’’

हालांकि, पुलिस ने हाल ही में मामले की फिर से जांच की और डेथ रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गईं।

डीसीपी ने कहा कि जांच के बाद पता लगा कि उसकी मौत नहीं हुई थी और अदालत को गुमराह करने के लिए सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने लगातार निगरानी करने के बाद आरोपी का पता लगाया और उसे गोरखपुर से पकड़ लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान की पुष्टि ‘क्राइम कुंडली’ (एक बायोमेट्रिक डेटाबेस) और ‘फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) सॉफ्टवेयर’ का उपयोग करके की गई। इस प्रक्रिया में उसकी लेटेस्ट फोटो को पुलिस के पिछले रिकॉर्ड से मिलान किया और उसकी पहचान कर ली गई।