delhi police nabs vehicle thief after 100 kms chase दुबई कोड भेज चुराता था एसयूवी; दिल्ली पुलिस ने 100 किमी तक पीछा कर ऐसे दबोचा
delhi police nabs vehicle thief after 100 kms chase

दुबई कोड भेज चुराता था एसयूवी; दिल्ली पुलिस ने 100 किमी तक पीछा कर ऐसे दबोचा

दिल्ली पुलिस ने 100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक वाहन चोर को दबोचा है। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों को चोरी की ही गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 08:35 PM
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मुरथल तक पीछा कर के कथित तौर पर एक वाहन चोर को दबोचा है। आरोपी वाहन चोरी की कई घटनाओं में शामिल था। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि जब पुलिस आरोपी का पीछा कर रही थी तो उसने चोरी की एसयूवी से पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की भी कोशिश की। आरोपी एसयूवी के कोड दुबई भेज कर उसे डिकोड करा गाड़ियों को चुराता था।

चोरी की 4 गाड़ियां बरामद

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी अमनदीप सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को एक संयुक्त टीम ने दबोचा। उसके पास से चोरी की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई है। उसकी निशानदेही पर बाद में पंजाब से तीन और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं।

ऐसे शुरू हुई उल्टी गिनती

पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने बताया कि 29 जुलाई को पांडव नगर से एक इनोवा कार चोरी होने की शिकायत सामने आई थी। जांच में पता लगा कि इसमें अमनदीप सिंह की संलिप्तता है। पुलिस को यह भी पता चला कि अमनदीप महंगे वाहनों को चुराने वाले गिरोह में शामिल है।

सूचना मिलने पर ऐक्शन

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी 11 अगस्त की रात दिल्ली से चोरी की गई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर पंजाब की ओर जा रहा था इसी दौरान पुलिस को इसकी सूचना मिली। इसके बाद एक संयुक्त टीम ने लगभग 100 किलोमीटर तक उसका पीछा किया।

खेतों से खोज निकाला

डीसीपी ने कहा कि हरियाणा के मुरथल टोल प्लाजा पर अमनदीप सिंह ने उन पुलिसकर्मियों को कुचलकर भागने की कोशिश की। ये पुलिसकर्मी दिल्ली से पीछा करते हुए अमनदीप के वाहन के आगे आ गए थे। इसके बाद वह गाड़ी छोड़कर आस-पास के खेतों में छिप गया। पुलिस ने कई घंटे तक तलाशी जारी रखी। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस पर अटैक की कोशिश

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश के संबंध में मुरथल में एक अलग मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान अमनदीप सिंह ने वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह में अपनी भूमिका का कथित रूप से खुलासा किया। ये गिरोह एक अनोखी कार्यप्रणाली अपनाते थे।

दुबई भेजते थे कोड

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बताया कि सबसे पहले गिरोह के सदस्य लग्जरी गाड़ियों की पहचान करते थे। खास तौर पर उन गाड़ियों की जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली लगी होती थी। वे उनकी विंडस्क्रीन पर लगे होलोग्राम की तस्वीर खींचते थे। इस होलोग्राम में एक विशेष कोड होता था जिसे दुबई में बैठे एक तकनीकी विशेषज्ञ को भेजा जाता था।

दुबई में बैठा शख्स करता था डिकोड

दुबई में बैठा शख्स उसे डिकोड कर एक नया कोड तैयार करता था। वह नए कोड को वापस गिरोह को भेज देता था। फिर नए कोड के अनुसार तैयार किए गए विशेष उपकरणों की मदद से गिरोह के सदस्य कार का शीशा तोड़ते, सुरक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी करते और वाहन लेकर फरार हो जाते थे।

पंजाब में खपाता था चोरी की गाड़ियां

गिरोह में अमनदीप सिंह की भूमिका मुख्य रूप से चोरी की गई गाड़ियों को दिल्ली से पंजाब ले जाकर आगे बेचने की थी। अमनदीप की निशानदेही पर जांचकर्ताओं ने पंजाब से 3 अन्य लग्जरी कारें बरामद कीं। इनमें 2 हुंडई क्रेटा और एक किआ सेल्टोस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, अमनदीप सिंह आदतन अपराधी है। वह दिल्ली में चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के 9 मामलों में शामिल रहा है।