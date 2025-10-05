Delhi Police nabs Kapil Sangwan gang member over killing in Jhajjar गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर तान दिया पिस्तौल, फिर भी पकड़ा गया नंदू गैंग का बदमाश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police nabs Kapil Sangwan gang member over killing in Jhajjar

गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर तान दिया पिस्तौल, फिर भी पकड़ा गया नंदू गैंग का बदमाश

दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में वांटेड कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसका दिल्ली-एनसीआर में गंभीर अपराधों में शामिल होने का इतिहास रहा है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर तान दिया पिस्तौल, फिर भी पकड़ा गया नंदू गैंग का बदमाश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के झज्जर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में वांटेड कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि दिल्ली के निहाल विहार निवासी 35 साल का हरीश सैनी, झज्जर के लाडपुर गांव निवासी संदीप उर्फ ​​बबलू की हत्या के मामले में वांटेड था।

पुलिस ने सैनी की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार, संदीप की 17 जुलाई को लाडपुर में दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्पेशल सेल के डीसीपी आलाप पटेल ने कहा कि सैनी ने कथित तौर पर कपिल सांगवान के निर्देश पर अपराधियों की मदद की थी। हरियाणा के बादली में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू की गई।

डीसीपी ने कहा कि सैनी के निहाल विहार स्थित एक घर में मौजूद होने की सूचना मिली। उसके बाद छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पटेल ने कहा कि छापे के दौरान सैनी ने कथित तौर पर एक सिंगल-शॉट पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर तान दी। अधिकारियों ने उसे काबू कर लिया और एक जिंदा कारतूस के साथ बंदूक बरामद कर ली।

सैनी का दिल्ली-एनसीआर में गंभीर अपराधों में शामिल होने का इतिहास रहा है। वह पहले भी डकैती, मारपीट और हथियार से जुड़े अपराधों सहित तीन मामलों में शामिल रहा है।

1990 में जन्मे सैनी ने सातवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए घरेलू सहायिका का काम किया। उसका बड़ा भाई वर्तमान में हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार, अपने भाई की जेल में रहने के दौरान ही सैनी कपिल सांगवान गिरोह के सदस्यों के संपर्क में आया और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया।