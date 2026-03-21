1.3 करोड़ का सोना, बुलेटप्रूफ SUV, पिस्टल के साथ दिल्ली पुलिस ने 8 बदमाश दबोचे
पुलिस ने बुलेटप्रूफ SUV, पिस्टल, 916 ग्राम सोना, 940 ग्राम चांदी और 19.78 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने शनिवार को बताया कि अलीपुर पुलिस ने गुरुवार को ताजपुर कलां गांव में बदमाशों के आने की सूचना मिली थी।
आउटर नार्थ पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल बदमाशों और हथियार तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुलेटप्रूफ SUV, पिस्टल, 916 ग्राम सोना, 940 ग्राम चांदी और 19.78 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने शनिवार को बताया कि अलीपुर पुलिस ने गुरुवार को ताजपुर कलां गांव में बदमाशों के आने की सूचना मिली थी। आपको बताते चलें कि 916 ग्राम सोने की कुल कीमत लगभग 1,32,82,000 रुपये है।
जानिए कितना और क्या माल बरामद हुआ?
एसएचओ शैलेंद्र शर्मा की देखरेख में एसआई अंकुश दलाल की टीम ने संदिग्ध एसयूवी को दबोचा जिसमें अमित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। वाहन से अवैध हथियार और पांच कारतूस बरामद हुए। अमित की निशानदेही पर गांव में ही इलाके के घोषित बदमाश प्रदीप के घर पर छापा मारा।
पुलिस ने प्रदीप, उसके साले साहिल और दोस्त विकास को गिरफ्तार कर लिया। यहां से पुलिस ने बुलेटप्रूफ स्कार्पियो, 27 मोबाइल फोन, दो पिस्टल एवं एक रिवाल्वर, 22 कारतूस, 916 ग्राम सोना, 940 ग्राम चांदी और 19.78 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। प्रदीप कुख्यात बदमाश टिल्लू गिरोह से जुड़ा हुआ है।
पहले भी गिरफ्तार हो चुके हथियार तस्कर
डीसीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व में एएटीएस की टीम ने 14 मार्च को बवाना सेक्टर 5 से चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पांच पिस्टल, एक रिवाल्वर और 15 कारतूस बरामद हुए हैं। यह गिरोह गैंगस्टर को हथियारो की आपूर्ति करता था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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