दक्षिण भारत के लोगों को स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी, दिल्ली पुलिस ने 4 को दबोचा
दिल्ली की पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस ने दक्षिण भारत के लोगों को फर्जी लोन और स्कॉलरशिप का झांसा देकर ठगने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दक्षिण भारत के लोगों को फर्जी लोन और स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले चार आरोपियों को पश्चिमी दिल्ली जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने से लेकर ठगी की रकम निकालने और कॉलिंग नेटवर्क से संपर्क बनाए रखने तक का काम करते थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने विकासपुरी के बुढ़ेला में चल रहे संदिग्ध कॉलिंग सेंटर पर छापा मारकर 12 स्मार्टफोन, नौ कीपैड मोबाइल, 10 नोटपैड, पांच रजिस्टर और 45,170 रुपये बरामद किए हैं।
पुलिस ने पांच महिला टेलीकॉलर को भी हिरासत में लिया गया है, जो कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और बैंक खातों के लेनदेन की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस टीम को कुछ बैंक खातों का संबंध दक्षिण भारत में लोगों से हुई साइबर ठगी से सामने आया। जांच में विकासपुरी स्थित कर्नाटक बैंक का एक खाता तीन साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा मिला। खाते और उससे जुड़े सिम कार्ड की पड़ताल के बाद पुलिस अमित कपूर तक पहुंची। अमित कपूर ठगी की रकम मंगवाने और उसे एटीएम से निकलवाने में शामिल था।
पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने अमित कपूर, शिवा सिंह चौधरी और एस. गौरव उर्फ अप्पू को गिरफ्तार किया। पूछताछ और वित्तीय लेनदेन की जांच में बुढ़ेला स्थित एक परिसर का पता चला। पुलिस ने वहां छापा मारा तो 5 महिला टेलीकॉलर सहित छह लोग मिले। परिसर का संचालन कथित तौर पर सेराज अंसारी उर्फ दाऊद कर रहा था। बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
ऐसे चलाते थे ठगी का नेटवर्क
मामले की जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग जिम्मेदारी संभालते थे। कुछ आरोपी बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे, जबकि कॉलिंग सेंटर से जुड़े लोग लोन, स्कॉलरशिप और दूसरी वित्तीय योजनाओं का झांसा देकर पीड़ितों को फोन करते थे। पीड़ितों से बैंक खाते, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के जरिये रकम मंगवाई जाती थी।
ऐसे पैसे करते थे ट्रांसफर
खाते में पैसा आते ही उसे एटीएम सहित दूसरे माध्यमों से निकालकर नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में खाता उपलब्ध कराने, सिम देने और रकम ट्रांसफर कराने वाले सदस्य कमीशन लेते थे। पुलिस को छापेमारी के दौरान मिले नोटपैड और रजिस्टर में ग्राहकों और संभावित पीड़ितों का ब्योरा मिला है। अब बरामद मोबाइल और दस्तावेजों की जांच कर ठगी के शिकार अन्य लोगों, जुड़े बैंक खातों और नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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