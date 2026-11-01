दिल्ली पुलिस ने UPI पर पैसे भेज 3 घंटे में दबोचा किडनैपर, बच्चा सकुशल बरामद
दिल्ली पुलिस ने यूपीआई ट्रांसफर को सुराग बनाकर महज तीन घंटे में 13 साल के किडनैप बच्चे को सकुशल बचा लिया। पुलिस ने फिरौती के बारकोड पर पैसे भेजकर जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली पुलिस ने डिजिटल लेनदेन की मदद से सूझबूझ के साथ ऑपरेशन चलाकर महज तीन घंटे में 13 वर्षीय अपहृत बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। ज्योति नगर पुलिस ने यूपीआई ट्रांसफर को एक डिजिटल सुराग की तरह इस्तेमाल किया और करावल नगर की तंग गली में स्थित एक साइबर कैफे में जाल बिछाकर अपहरणकर्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फिरौती लेने में इस्तेमाल मोबाइल फोन व साइबर कैफे वाले को दिए 50 रुपये कमीशन जब्त कर लिया है।
पुलिस ने बनाई थी स्पेशल टीम
डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक, मामला 30 अक्टूबर का है, शाम करीब 7.14 बजे ईस्ट गोकुलपुर के अमर कॉलोनी निवासी एक महिला ने ज्योति नगर थाने में शिकायत दी कि उसका बेटा सामान खरीदने बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके बाद महिला को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बच्चे की रिहाई के बदले 40 हजार रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की।
यूपीआई बारकोड से मिला सुराग
जांच के दौरान अपहरणकर्ता ने महिला से दोबारा संपर्क कर यूपीआई के जरिए ही फिरौती देने की जिद की और एक बारकोड साझा किया। पुलिस ने लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक पुलिसकर्मी के बैंक खाते से उस बारकोड पर पहली किस्त के तौर पर पांच हजार रुपये ट्रांसफर किए। तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस इस ट्रांजेक्शन का पीछा करते हुए करावल नगर के एक साइबर कैफे तक पहुंची।
50 रुपये कमीशन देकर लिए पैसे
कैफे मालिक सुनील सैनी ने बताया कि एक व्यक्ति नाबालिग लड़के के साथ आया था और 50 रुपये कमीशन देकर उसके बारकोड के जरिए नकद पैसे लेकर गया है। कैफे के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर मां ने अपने लापता बेटे की पहचान कर ली और पुलिस ने 50 रुपये जब्त कर लिए।
दोबारा पैसे भेजकर बिछाया जाल
आरोपी को उसी जगह वापस बुलाने के लिए पुलिस ने उसी बारकोड पर एक बार फिर उतनी ही रकम ट्रांसफर की। लालच में आकर आरोपी जैसे ही बच्चे को साथ लेकर नकद पैसे लेने दोबारा साइबर कैफे पहुंचा, पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने कैफे मालिक की मदद से उसे दबोच लिया और बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया। गिरफ्तार आरोपी आकाश लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला है। वह सदर बाजार में डिलीवरी हेल्पर का काम करता है।
पहले से जानकार था आरोपी
आरोपी अपने चचेरे भाई के जरिए पीड़ित बच्चे को पहले से जानता था। उसने बच्चे को बहलाकर अपनी स्कूटी पर बिठाया और फिरौती की कॉल की थी। पुलिस ने नकदी, वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद कर ली है। आकाश का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बच्चे को परिवार से मिला दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है कि इस साजिश में कोई और भी शामिल था या आरोपी ने पूरी वारदात की साजिश से लेकर अंजाम देने तक अकेले ही किया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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