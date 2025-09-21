एक पिस्टल, 11 चोरी के फोन; टैक्सी ड्राइवर से कैसे चोर बना शख्स? दिल्ली पुलिस ने पकड़ा

डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को खान ने उत्तर प्रदेश के भोजपुरा से 11 चोरी के फोन लिए थे और वह उनकी डिलीवरी के निर्देश का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 11 चोरी के फोन, एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह पूर्व में टैक्सी ड्राइवर था और बाद में चोर बन गया। दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि एक 36 वर्षीय पूर्व टैक्सी ड्राइवर को यहां एक पिस्टल और चोरी के 11 मोबाइल हैंडसेट के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह व्यक्ति, जिसका नाम सलीम खान है और जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद का रहने वाला है, अपराध की दुनिया में आने से पहले बाइक टैक्सी चलाता था।

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) विक्रम सिंह ने बताया, "उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मोबाइल चोरी और उन्हें ठिकाने लगाने वाले गिरोहों के खिलाफ एक गुप्त सूचना मिलने पर अपराध शाखा की एक टीम ने यह गिरफ्तारी की।" डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को खान ने उत्तर प्रदेश के भोजपुरा से 11 चोरी के फोन लिए थे और वह उनकी डिलीवरी के निर्देश का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 11 चोरी के फोन, एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।