Delhi Police Nab two members of Sunny Sai gang foils gang war plot दिल्ली पुलिस ने दबोचे सनी साईं गैंग के दो सदस्य, गैंग वार की साजिश पर फेरा पानी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Nab two members of Sunny Sai gang foils gang war plot

दिल्ली पुलिस ने दबोचे सनी साईं गैंग के दो सदस्य, गैंग वार की साजिश पर फेरा पानी

दिल्ली पुलिस ने रविवार को सनी साईं गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ एक संभावित गैंगवार भी टाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिद्वंदी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईSun, 21 Sep 2025 05:28 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली पुलिस ने दबोचे सनी साईं गैंग के दो सदस्य, गैंग वार की साजिश पर फेरा पानी

दिल्ली पुलिस ने रविवार को सनी साईं गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ एक संभावित गैंगवार भी टाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिद्वंदी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे।

आरोपियों की पहचान 27 साल के सुखप्रीत उर्फ ​​माफिया और 25 साल के शमशाद अली उर्फ ​​पहलवान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों पहले हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती सहित कई मामलों में शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, एक गुप्त सूचना के आधार पर, क्राइम ब्रांच ने 19 और 20 सितंबर की रात रघुबीर नगर इलाके में जाल बिछाया और सुखप्रीत और शमशाद को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों दो महीने पहले जेल से रिहा हुए थे और कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि शमशाद के पास से एक पिस्तौल और दो ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं सुखप्रीत के पास से एक लोडेड सिंगल-शॉट पिस्तौल बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, सुखप्रीत 2019 में जेल से रिहा होने के बाद सनी साईं के संपर्क में आया था। सुखप्रीत बाद में निहाल विहार में एक सट्टेबाज की हत्या में शामिल था। पुलिस ने बताया कि शमशाद ने 2015 में आबकारी उल्लंघन के साथ अपनी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की और 2023 में सोने के बिस्कुट लूट के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद सनी साईं गिरोह से जुड़ गया।