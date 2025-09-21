दिल्ली पुलिस ने दबोचे सनी साईं गैंग के दो सदस्य, गैंग वार की साजिश पर फेरा पानी

दिल्ली पुलिस ने रविवार को सनी साईं गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ एक संभावित गैंगवार भी टाल दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिद्वंदी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे।

आरोपियों की पहचान 27 साल के सुखप्रीत उर्फ ​​माफिया और 25 साल के शमशाद अली उर्फ ​​पहलवान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों पहले हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती सहित कई मामलों में शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, एक गुप्त सूचना के आधार पर, क्राइम ब्रांच ने 19 और 20 सितंबर की रात रघुबीर नगर इलाके में जाल बिछाया और सुखप्रीत और शमशाद को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों दो महीने पहले जेल से रिहा हुए थे और कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी गैंग के खिलाफ हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि शमशाद के पास से एक पिस्तौल और दो ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं सुखप्रीत के पास से एक लोडेड सिंगल-शॉट पिस्तौल बरामद की गई है।