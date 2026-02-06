Hindustan Hindi News
पैसे लेकर फैला रहे डर, ऐक्शन लेंगे… महिलाओं के लापता होने की खबरों पर बोली दिल्ली पुलिस

पैसे लेकर फैला रहे डर, ऐक्शन लेंगे… महिलाओं के लापता होने की खबरों पर बोली दिल्ली पुलिस

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर 'मानव तस्करी' और 'लापता महिलाओं' की वायरल खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ ग्रुप पैसे लेकर डर फैला रहे हैं।

Feb 06, 2026 11:38 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता बताए गए, जिनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां थीं। दावा किया गया कि औसतन रोजाना 54 मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि दिल्ली में मानव तस्करी का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और ग्रुप पैसे लेकर सोशल मीडिया पर डर फैला रहे हैं।

'पैसों के लिए डर फैला रहे लोग'

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद, हमने पाया कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसे पैसे देकर प्रमोट किया जा रहा है। पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'

लापता मामलों की संख्या हुई है कम

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अफवाहों पर ब्रेक लगाया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में कुल 1777 लापता मामले दर्ज हुए। ये संख्या पिछले साल जनवरी (1786) से कम है और 2025 के मासिक औसत (2042) से भी नीचे है। पुलिस का कहना है कि पिछले कई सालों से लापता होने के मामले लगभग स्थिर हैं। इसके अलावा पिछले दस साल में 77% से ज्यादा लोग सुरक्षित वापस मिल चुके हैं। यानी कोई बड़ा उछाल या संगठित गिरोह की भूमिका नहीं दिख रही।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
