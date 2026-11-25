21 दिन बाद राजस्थान में मिला दिल्ली पुलिस का लापता हेड कांस्टेबल, आखिर क्यों छोड़ा था घर?
दिल्ली के शाहीन बाग थाने में तैनात लापता दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल 21 दिन आखिर राजस्थान से मिल गया है। अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और तलाश के बाद उसे राजस्थान से बरामद कर लिया। बुधवार दोपहर उसे दिल्ली लाया गया। फिलहाल पुलिस अधिकारी उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं।
दिल्ली के शाहीन बाग थाने में तैनात लापता दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल 21 दिन आखिर राजस्थान से मिल गया है। अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और तलाश के बाद उसे राजस्थान से बरामद कर लिया। बुधवार दोपहर उसे दिल्ली लाया गया। फिलहाल पुलिस अधिकारी उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। हालत सामान्य होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक पूछताछ में हेड कांस्टेबल ने बताया है कि पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते वह राजस्थान चला गया था। इस दौरान उसने अपना मोबाइल फोन बंद रखा और लगातार ठिकाने बदलता रहा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापता हेड कांस्टेबल संदीप की तैनाती शाहीनबाग थाने में है, जबकि वह अमर कॉलोनी थाने की बैरक में रहता था। संदीप 29 अक्टूबर को आखिरी बार ड्यूटी पर आया था। अगले दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर साथी पुलिसकर्मी ने उसे फोन किया तो उसने घर पर जरूरी काम होने की बात कही थी। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। काफी समय तक संपर्क नहीं होने पर पुलिसकर्मियों ने उसके परिजनों से भी जानकारी ली, लेकिन उन्होंने भी उसका फोन बंद होने की बात बताई।
दूसरी ओर शाहीन बाग थाने में लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर रहने की रिपोर्ट थाना एसएचओ ने जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय भेजी। चार नवंबर को अमर कॉलोनी थाने की बैरक में उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी। इसके बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा। आखिरकार 12 नवंबर को उसके भाई ने अमर कॉलोनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
अमर कॉलोनी थाना पुलिस कर रही थी जांच
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि संदीप का मोबाइल बीच-बीच में चालू हो रहा था, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इससे उसकी तलाश में परेशानी हुई। आखिरकार पुलिस ने उसे राजस्थान से बरामद कर लिया। शुरुआती जानकारी में पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में घर छोड़कर जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब उसके बयान के जरिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाएगी।
मालखाने में चोरी की जानकारी अभी भी नहीं मिली
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमर कॉलोनी थाने के मालखाने से लाखों रुपए की नगदी और लाखों रुपए की ज्वैलरी गायब होने की बात सामने आ रही है। संदीप के अचानक गायब होने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि सामान के गायब होने में संदीप की भूमिका हो सकती है। लेकिन संदीप के मिलने के बाद भी अभी ज्वैलरी और नगदी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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