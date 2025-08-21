CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को गुजरात ले जा सकती है दिल्ली पुलिस, हर एंगल से हो रही जांच

दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए हमले की हर पहलू से जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता आरोपी की राजधानी आने से लेकर मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक पहुंचने की हर गतिविधि का पता लगाएंगे।

आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 साल के राजेशभाई खीमजी के रूप में हुई है। उसे सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सीएम गुप्ता पर हमले के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पृष्ठभूमि, उसकी गतिविधियों और हमले के संभावित कारणों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसे उसके गृहनगर गुजरात ले जा सकती है। एक सूत्र ने कहा कि दिल्ली आने के लिए ट्रेन पकड़ने से लेकर मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचने तक का हर कदम खंगाला जाएगा। वह शहर में जहां कहीं से गुजरा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी। जहां वह ठहरा और जिन लोगों से मिला, उनकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है।

मोबाइल फोन की जांच होगी फॉरेंसिक टीम आरोपी के मोबाइल फोन की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सूत्र ने कहा कि डिलीट किए गए फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड या पूर्व साजिश की ओर इशारा करने वाले किसी भी अन्य डेटा को पुनः प्राप्त किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि आरोपी ने इस साल की शुरुआत में राजकोट में आवारा पशुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया था। पुलिस यह पता लगा रही है कि उसके अतीत का बुधवार की घटना से कोई संबंध था या नहीं।

सुरक्षा टावर लगाने की योजना इस बीच, मुख्यमंत्री के आवास और कैंप कार्यालय में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई है। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को गुप्ता के सिविल लाइंस आवास का दौरा कर उनकी सुरक्षा का आकलन किया। एक अधिकारी ने बताया कि अब जन सुनवाई कार्यक्रमों के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों की भी तैनाती होगी। 360 डिग्री निगरानी रखने के लिए सुरक्षा टावर लगाने की भी योजना है। जहां हमला हुआ था, उस जन सेवा सदन के बाहर सीसीटीवी कैमरों की स्थिति बदली जा रही है ताकि हर क्षेत्र पर नजर रखी जा सके।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि ये कदम हमले से उजागर हुई सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुरक्षा सुधार का हिस्सा हैं। एक अन्य सूत्र ने कहा कि उद्देश्य यह है कि जन सुनवाई में जनता के साथ बातचीत का पहलू बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

सीआरपीएफ ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला सीआरपीएफ ने 51 साल की मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। केंद्र सरकार ने उन्हें 'जेड' श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की थी। उनकी सुरक्षा में 22-25 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो की एक टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई खतरा आकलन रिपोर्ट के बाद उन्हें 'जेड' श्रेणी की केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई है।