NCC कैडेट्स से अब यह काम भी ले सकती है दिल्ली पुलिस, MHA ने क्या दी सलाह?

राजधानी के पार्कों की सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं लेने की सलाह दी है। आस्था कुंज पार्क गैंगरेप की घटना के बाद से पुलिस पार्कों में अपराध रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

दिल्ली पुलिस राजधानी के पार्कों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए आने वाले समय में एनसीसी कैडेट्स को पार्क प्रहरी बना सकती है। पार्कों की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में गृह मंत्रालय ने पुलिस को इस दिशा में काम करने की सलाह दी है।

गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पुलिस पार्कों में शाम के समय कुछ घंटे के लिए एनसीसी कैडेट को तैनात कर सकती है। इसके लिए पुलिस को ऐप या वेबसाइट बनाने की सलाह दी गई है जहां इच्छुक एनसीसी कैडेट रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसके लिए उन्हें दिल्ली पुलिस पारितोषक भी दे सकती है। बीते सितंबर माह में अमर कॉलोनी स्थित आस्था कुंज पार्क में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस वारदात के बाद पार्कों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था।

एक तरफ जहां पुलिस, नगर निगम एवं डीडीए ने दिल्ली के सभी पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया तो वहीं दूसरी तरफ यहां मौजूद खामियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। हाल ही में पार्कों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

दो एकड़ से बड़े पार्कों में दो गार्ड तैनात करने के निर्देश केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में 2 एकड़ एवं इससे अधिक क्षेत्रफल में फैले प्रत्येक पार्क के प्रवेश एवं निकास द्वार पर कम से कम दो गार्ड अवश्य तैनात रहेंगे। प्रत्येक घंटे इनमें से एक गार्ड पार्क के अंदर गश्त लगाएगा। इन सभी पार्कों में इंडियन रोड्स कांग्रेस के नियमानुसार पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। आगामी दिसंबर माह से पहले पार्कों की टूटी चारदीवारी की मरम्मत करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को कहा गया है। इसके साथ ही पार्क के प्रवेश-निकास द्वारों की संख्या को भी बढ़ाने या घटाने को लेकर अध्ययन करने के निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं।

बड़े पार्कों में कैमरे अनिवार्य बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सभी बड़े पार्कों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके लिए पार्कों में कैमरों की मौजूदा स्थिति का ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के बड़े पार्कों में आगामी 30 नवंबर से पहले कैमरे लगाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है।