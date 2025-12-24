Hindustan Hindi News
दिल्ली पुलिस ने दिखाया 'मेक इन इंडिया' का दम, 5 साल में नहीं खरीदा एक भी विदेशी हथियार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए पिछले पांच वर्षों में एक भी विदेशी हथियार नहीं खरीदा है और 3,770 स्वदेशी हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर परिचालन क्षमता को मजबूत किया है।

Dec 24, 2025 01:52 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती देने के क्रम में दिल्ली पुलिस ने पिछले पांच सालों में केवल स्वदेशी हथियारों की खरीद पर जोर दिया है। इस दौरान एक भी विदेशी हथियार नहीं खरीदा गया। इस कदम से पुलिस की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ी है और देश में देसी उत्पादन को बढ़ावा मिला है।

पिछले पांच सालों में खरीदे 3,770 स्वदेशी हथियार

दिल्ली पुलिस ने कुल 3,770 देसी हथियार प्राप्त किए हैं। इनमें 1770 नई 9 एमएम ऑटो पिस्टल और 2000 जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन (JVPC) शामिल हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ये खरीदारी हमारी तैयारियों को मजबूत कर रही है और राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले पांच वर्षों में विदेशी हथियारों की कोई खरीद नहीं हुई।'

सेना की तरह पुलिस भी आत्मनिर्भर

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल हुई डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में फैसला लिया गया कि सभी राज्यों की पुलिस सेना की तर्ज पर हथियार खरीदेगी, यानी 'मेक इन इंडिया' पर पूरा फोकस रहेगा। हथियार और गोला-बारूद क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत निजी उद्योगों के साथ-साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से भी खरीदारी की जा सकती है। 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सात PSU में बदलने के बाद पुलिस की जरूरी जरूरतों के लिए निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के नए नियम बनाए गए हैं।

क्वालिटी जांच आसान बनाने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (DGQA) ने डिफेंस इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट सेल (DIQAMC) बनाया है। इससे निजी कंपनियों को प्रूफ रेंज आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

गृह मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसी आधुनिक तकनीक विकसित करना है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिसों के कम तीव्रता वाले ऑपरेशनों में उपयोगी साबित हो।

