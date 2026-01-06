सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर FIR, दिल्ली में पहली बार हुआ ऐसा
घटना रविवार, 3 जनवरी को शाम 4:45 बजे की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन का बीमा । सहायक उप-निरीक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया गया।
दिल्ली पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए पहली बार FIR दर्ज की है। ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह FIR 3 जनवरी को दिल्ली कैंट थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले अमन के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था।
घटना रविवार, 3 जनवरी को शाम 4:45 बजे की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन का बीमा । सहायक उप-निरीक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को जमानत दे दी गई है क्योंकि उस पर लगाई गई धाराएं जमानती थीं।
जेएनयू में लगे नारे: कांग्रेस नेता बोले- कोई बड़ी बात नहीं, स्टूडेंट्स हैं आक्रोश में आकर कह देते हैं
धारा 281 सार्वजनिक रास्तों पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से संबंधित है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इस कानून का मकसद सड़क पर असुरक्षित व्यवहार को रोकना है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।