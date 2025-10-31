दिल्ली में साइबर ठगों की अब खैर नहीं! शिकायत करते ही दर्ज हो e-FIR, पूरा प्लान समझिए

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए एक सुपरफास्ट सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत ₹1 लाख या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर अब तत्काल ऑटोमैटिक ई-एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जिससे राजधानी में साइबर क्राइम की एफआईआर बनने की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए एक सुपरफास्ट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब अगर कोई आपकी जेब से एक लाख या उससे ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर ले, तो शिकायत करते ही ऑटोमैटिक ई-एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये नया तरीका राजधानी में साइबर क्राइम की शिकायतों को एफआईआर में बदलने की रफ्तार बढ़ा देगा।

पहले क्या था हाल? पहले महीने में सिर्फ 70-80 साइबर फ्रॉड केस ही एफआईआर बन पाते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा सीधे 700 तक पहुंचने की उम्मीद है। मई में केंद्र सरकार ने कहा था कि 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी पर 1930 हेल्पलाइन से शिकायत आने पर दिल्ली में जीरो-एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन छोटे-मोटे केस (10 लाख रुपये से कम) अटके रहते थे।

कब से शुरू, कहां से करें शिकायत? 1 नवंबर से ये सिस्टम फुल ऑन शुरू हो जाएगा।

हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।

साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें।

आप दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाकर नए इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं। क्या कह रही पुलिस? क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "एक लाख रुपये से ज्यादा ठगे गए पीड़ित 1930 डायल करें या किसी थाने पहुंचें। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही ई-एफआईआर बन जाएगी। फिर ये दिल्ली के 15 साइबर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच या IFSO तक पहुंचेगी।"

IFSO के जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता ने बताया, "हर दिन 300 शिकायतें आती हैं, 1930 पर 3000 कॉल्स आते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 2% ही एफआईआर बनती थीं। अब एक लाख रुपये से ऊपर की ठगी पर ऑटो ई-एफआईआर और छोटे केस भी CFCFRMS पोर्टल पर दर्ज होंगे।"