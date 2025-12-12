Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक 2; सात हजार लोगों को हिरासत में लिया, 1100 को गिरफ्तार किया, बताई वजह

पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध तंत्र के लिए आवश्यक अवैध खातों, मध्यस्थ संचालकों, सिम आपूर्तिकर्ताओं, नकदी संग्राहकों एवं अन्य डिजिटल कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय करना था।

Dec 12, 2025 09:01 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए खुफिया जानकारी पर आधारित व्यापक अभियान 'ऑपरेशन साइहॉक 2.0' शुरू किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि 10 और 11 दिसंबर के बीच चलाए गए इस अभियान में दिल्ली और ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों में 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया।

पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 7,015 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि 1,146 लोगों को गिरफ्तार किया गया या बाउंड डाउन किया गया। इसके अलावा 1,736 संदिग्धों को कानून के संबंधित नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके चलते इस अभियान के दौरान की गई कानूनी कार्रवाइयों की कुल संख्या 2,882 हो गई।

पुलिस अधिकारी ने साइबर सिंडिकेट पर बड़ा हमला बताया

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने इस ऑपरेशन को साइबर सिंडिकेट पर एक बड़ा हमला बताया और कहा कि पुलिस साइबर फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध तंत्र के लिए आवश्यक अवैध खातों, मध्यस्थ संचालकों, सिम आपूर्तिकर्ताओं, नकदी संग्राहकों एवं अन्य डिजिटल कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय करना था।

उन्होंने कहा, 'साइबर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क पर सीधे हमला करके, हमने यह पक्का किया है कि दिल्ली साइबर अपराधियों के लिए एक खतरनाक जगह बनी रहे।' इस दौरान जांचकर्ताओं ने 392 नई FIR दर्ज कीं, 228 पुराने केस जोड़े, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 4,058 शिकायतों को टैग किया। अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन में साइबर क्राइम से जुड़े म्यूल अकाउंट और 944 करोड़ रुपए के फ्रॉड फंड से जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाया गया।

पिछले अभियान के मुकाबले कार्रवाई का प्रतिशत बढ़ा

साइहॉक 1.0 पर आधारित इस नवीनतम CyHawk 2.0 ऑपरेशन के तहत करीब 2,800 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जो कि पिछले ऑपरेशन से 200 प्रतिशत से ज़्यादा है। इन नए अभियान में पिछले ऑपरेशन के मुकाबले 163 प्रतिशत अधिक गिरफ्तारियां और 125 प्रतिशत से अधिक FIR का समाधान किया गया। पुलिस ने 392 नई FIR दर्ज की, 228 पुराने मामलों को जोड़ा और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से 4,058 शिकायतों का मिलान किया, जिससे पता चला कि ये मामले 944 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि से जुड़े धोखाधड़ी नेटवर्क से संबंधित हैं।

विभाग से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर की कार्रवाई

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन में 5,000 से ज़्यादा पुलिसवालों ने दिल्ली और कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ मिलकर किया गया, जिसने टेलीकॉम एनालिसिस, NCRP डेटा, संदिग्धों के क्लस्टरिंग और फाइनेंशियल गड़बड़ी के इंडिकेटर्स के आधार पर इंटेलिजेंस पैकेट दिए।

सैकड़ों फोन व सिम कार्ड मिले, अन्य सामग्री भी बरामद

पुलिस ने कहा कि इन इनपुट्स से हॉटस्पॉट, हाई-रिस्क अकाउंट्स और एक्शन लेने लायक डिजिटल ट्रेल्स की पहचान करने में मदद मिली। छापेमारी में सैकड़ों मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड, लैपटॉप, फाइनेंशियल डायरी और फ्रॉड चेन से जुड़े कथित तौर पर डॉक्यूमेंट्स मिले। हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए कई लोग चल रही साइबर क्राइम जांच से जुड़े पाए गए, जिससे मौजूदा मामलों में नए सुराग मिले। साथ ही पुलिस ने बताया कि आगे की जांच और फॉलोअप ऑपरेशन चल रहे हैं।

