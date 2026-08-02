Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में पुरानी कारों के कारोबार पर पुलिस की नजर, जांचे जाएंगे कागज; आदेश जारी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी कारों के कारोबार पर सख्त नजर रख रही है। पिछले साल लाल किला के पास हुए धमाके में बिना कागजात बिकी पुरानी कार का इस्तेमाल हुआ था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Delhi Police and Security Forces
दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी कारों के कारोबार पर पैनी नजर रख रही है।

दिल्ली में पुरानी कारों के कारोबार पर पुलिस की पैनी नजर है। दिल्ली पुलिस ने पुरानी कारों की खरीद बिक्री से जुड़े व्यापारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इस मसले को लेकर शनिवार को दिल्ली पुलिस की एक हाई लेवल बैठक हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों को पुरानी कारों के डीलरों और गाड़ियों के कागजातों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की गई।

सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों को निर्देश

दरअसल, पिछले साल लाल किले पर हुए धमाके में एक पुरानी कार का इस्तेमाल हुआ था। यह कार बिना कागज ट्रांसफर के कई लोगों को बेची गई थी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक हुई। इसमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल सेल) अनिल शुक्ला ने अधिकारियों को सुरक्षा इंतजामों को लेकर निर्देश जारी किए।

चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री रुके

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि बैठक में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई सेकंड हैंड कार का जिक्र किया गया। इस बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों के सभी कागजात सही हों। अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि चोरी की गाड़ियां सेकंड हैंड डीलरों के जरिए नहीं बेची जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:ISIS और अलकायदा को लेकर आतंकियों में थे मतभेद, लाल किला ब्लास्ट में कई नए खुलासे

UAPA के आरोपियों पर पैनी नजर

गौरतलब है कि दिल्ली में सैकड़ों सेकंड-हैंड कार कारोबारी हैं। कई डिलर्स तो आज तक रेगुलर नहीं किए जा सके हैं। बैठक में पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों पर भी नजर रखने को कहा गया है जिन पर 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के आरोप हैं। ऐसे लोग जमानत पर बाहर भी हैं। अधिकारियों को अपने-अपने हल्कों में आम लोगों से जुड़ कर कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था को मजबूत करने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस का अलर्ट; कौन से रास्ते भारी मालवाहक वाहनों के लिए रहेंगे बंद?

CJP प्रदर्शन से निपटने के लिए थपथपाई अधिकारियों की पीठ

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मुखबिरों से लगातार टच में रहें और उनके इनपुट पर पैनी नजर रखें। अधिकारियों से आम लोगों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है ताकि पुलिस की पहुंच लोगों तक हो सके। बैठक में CJP के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई गई। पुलिस के जवानों की भी तारीफ की गई।

ये भी पढ़ें:6 दिनों तक हुई पत्थरबाजी; कॉकरोचों को किसने भड़काया? दिल्ली पुलिस ने कर ली पहचान
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।