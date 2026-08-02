दिल्ली में पुरानी कारों के कारोबार पर पुलिस की नजर, जांचे जाएंगे कागज; आदेश जारी
दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी कारों के कारोबार पर सख्त नजर रख रही है। पिछले साल लाल किला के पास हुए धमाके में बिना कागजात बिकी पुरानी कार का इस्तेमाल हुआ था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में पुरानी कारों के कारोबार पर पुलिस की पैनी नजर है। दिल्ली पुलिस ने पुरानी कारों की खरीद बिक्री से जुड़े व्यापारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इस मसले को लेकर शनिवार को दिल्ली पुलिस की एक हाई लेवल बैठक हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों को पुरानी कारों के डीलरों और गाड़ियों के कागजातों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की गई।
सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों को निर्देश
दरअसल, पिछले साल लाल किले पर हुए धमाके में एक पुरानी कार का इस्तेमाल हुआ था। यह कार बिना कागज ट्रांसफर के कई लोगों को बेची गई थी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक हुई। इसमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल सेल) अनिल शुक्ला ने अधिकारियों को सुरक्षा इंतजामों को लेकर निर्देश जारी किए।
चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री रुके
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि बैठक में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई सेकंड हैंड कार का जिक्र किया गया। इस बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों के सभी कागजात सही हों। अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि चोरी की गाड़ियां सेकंड हैंड डीलरों के जरिए नहीं बेची जानी चाहिए।
UAPA के आरोपियों पर पैनी नजर
गौरतलब है कि दिल्ली में सैकड़ों सेकंड-हैंड कार कारोबारी हैं। कई डिलर्स तो आज तक रेगुलर नहीं किए जा सके हैं। बैठक में पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों पर भी नजर रखने को कहा गया है जिन पर 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के आरोप हैं। ऐसे लोग जमानत पर बाहर भी हैं। अधिकारियों को अपने-अपने हल्कों में आम लोगों से जुड़ कर कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था को मजबूत करने को कहा गया है।
CJP प्रदर्शन से निपटने के लिए थपथपाई अधिकारियों की पीठ
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मुखबिरों से लगातार टच में रहें और उनके इनपुट पर पैनी नजर रखें। अधिकारियों से आम लोगों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है ताकि पुलिस की पहुंच लोगों तक हो सके। बैठक में CJP के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई गई। पुलिस के जवानों की भी तारीफ की गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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