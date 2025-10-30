दिल्ली पुलिस का ये कुत्ता तो कमाल निकाला, पकड़वा दी 1.2 करोड़ की चरस

संक्षेप: पुलिस के अनुसार,22 अक्टूबर को एक दल ने मुकंदपुर चौक के पास एक कार को थोड़ी देर पीछा करने के बाद रोका। शुरुआत में गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें कोई अवैध पदार्थ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब संदेह बना रहा तो दल ने सहायता के लिए के-9 इकाई को बुलाया।

दिल्ली पुलिस के खास इकाई के एक कुत्ते ने बड़ी मदद करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में करीब 1.2 करोड़ रुपये मूल्य की 3.15 किलोग्राम चरस बरामद करवाई। के-9 इकाई के इस खास कुत्ते ने न सिर्फ इतनी महंगी चरस पकड़वाई बल्कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के एक दंपति सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार,22 अक्टूबर को एक दल ने मुकंदपुर चौक के पास एक कार को थोड़ी देर पीछा करने के बाद रोका। शुरुआत में गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें कोई अवैध पदार्थ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब संदेह बना रहा तो दल ने सहायता के लिए के-9 इकाई को बुलाया। पुलिस के कुत्ते ‘अमरो’ ने वाहन के अंदर एक छिपी हुई जगह का पता लगाया,जहां 2.06 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखा था। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार दो व्यक्तियों हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी चुन्नी लाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ के दौरान चुन्नी लाल ने बताया कि यह मादक पदार्थ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी प्रकाश चंद से खरीदा गया था। पुलिस ने बताया कि सुराग पर कार्रवाई करते हुए दल ने 28 अक्टूबर को चंद को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि लाल ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत एक मामले में दस साल का कारावास पूरा किया था, लेकिन 2023 में रिहा होने के बाद वह फिर मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा।