Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police k9 unit dog helped to seize 1 crore rupees hashish charas know all about it
दिल्ली पुलिस का ये कुत्ता तो कमाल निकाला, पकड़वा दी 1.2 करोड़ की चरस

दिल्ली पुलिस का ये कुत्ता तो कमाल निकाला, पकड़वा दी 1.2 करोड़ की चरस

संक्षेप: पुलिस के अनुसार,22 अक्टूबर को एक दल ने मुकंदपुर चौक के पास एक कार को थोड़ी देर पीछा करने के बाद रोका। शुरुआत में गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें कोई अवैध पदार्थ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब संदेह बना रहा तो दल ने सहायता के लिए के-9 इकाई को बुलाया।

Thu, 30 Oct 2025 06:04 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस के खास इकाई के एक कुत्ते ने बड़ी मदद करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में करीब 1.2 करोड़ रुपये मूल्य की 3.15 किलोग्राम चरस बरामद करवाई। के-9 इकाई के इस खास कुत्ते ने न सिर्फ इतनी महंगी चरस पकड़वाई बल्कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के एक दंपति सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार,22 अक्टूबर को एक दल ने मुकंदपुर चौक के पास एक कार को थोड़ी देर पीछा करने के बाद रोका। शुरुआत में गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें कोई अवैध पदार्थ नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब संदेह बना रहा तो दल ने सहायता के लिए के-9 इकाई को बुलाया। पुलिस के कुत्ते ‘अमरो’ ने वाहन के अंदर एक छिपी हुई जगह का पता लगाया,जहां 2.06 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखा था। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार दो व्यक्तियों हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी चुन्नी लाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ के दौरान चुन्नी लाल ने बताया कि यह मादक पदार्थ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी प्रकाश चंद से खरीदा गया था। पुलिस ने बताया कि सुराग पर कार्रवाई करते हुए दल ने 28 अक्टूबर को चंद को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि लाल ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत एक मामले में दस साल का कारावास पूरा किया था, लेकिन 2023 में रिहा होने के बाद वह फिर मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा।

एक अलग अभियान में 24 अक्टूबर को इसी दल ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया,जिसकी पहचान मुंबई निवासी योगेश कोलंबेकर के रूप में हुई तथा दिल्ली के मुकरबा चौक के पास उसके कब्जे से 1.09 किलोग्राम चरस जब्त की गई थी। वह यह खेप हिमाचल प्रदेश से मुंबई ले जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि त्योहारों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली और मुंबई में इस मादक पदार्थ की काफी मांग थी। चरस कुल्लू के वन क्षेत्रों में नेपाली किसानों से प्राप्त की गई थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।