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CJP के समर्थन में दिल्ली पुलिस के जवान ने दे दिया इस्तीफा; अधिकारियों ने बताया इस दावे का सच

By Sourabh Jain
भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘यह वीडियो झूठा और गुमराह करने वाला है, ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है। ऐसे फर्जी कंटेंट को बनाने, फैलाने या आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’

Delhi Police personnel resigns in support of CJP; officials reveal the truth behind the claim.
CJP के समर्थन में दिल्ली पुलिस के जवान ने दे दिया इस्तीफा; अधिकारियों ने बताया इस दावे का सच

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के धरना-प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर शुक्रवार को कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें एक व्यक्ति यह दावा करता दिख रहा है कि उसने CJP के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स महानिदेशालय ने 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में बताया कि वह व्यक्ति गलत दावा कर रहा है और उसका दिल्ली पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है।

उधर दिल्ली पुलिस ने भी युवक के दावे को खारिज करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बता रहा है और दावा कर रहा है कि उसने हाल ही में चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने बताया कि यह दावा झूठा है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड की जांच करने पर ऐसा कोई सब-इंस्पेक्टर नहीं मिला जिसकी जानकारी वीडियो में बताए गए विवरण से मेल खाती हो।

अपनी पोस्ट में DGHGD ने लिखा, 'कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रवि लवली के नाम से रील्स और वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। महानिदेशालय ने कहा, 'वह दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर नहीं है और उसका दिल्ली पुलिस से कोई संबंध नहीं है।' वायरल वीडियो में व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह दिल्ली पुलिस का जवान है।

CJP के समर्थन में दिल्ली पुलिस के जवान ने दे दिया इस्तीफा; अधिकारियों ने बताया इस दावे का सच

उसे वीडियो में युवक कहता दिख रहा है, 'जिस दिन मुझे पता चला कि प्रदर्शन होने वाला है, मैं मेडिकल लीव पर चला गया। फिर मेरे पास फोन आया कि मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। मैं अपनी मेडिकल छुट्टी बढ़ाना चाहता था। दिल्ली पुलिस ने मेरे चिकित्सा अवकाश बढ़ाने से इनकार कर दिया।'

युवक ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे दबाव डालकर नौकरी करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया। वायरल वीडियो में युवक ने यह भी कहा कि, 'मुझे सरकारी आवास नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी वेतन नहीं चाहिए।'

उधर युवक द्वारा वायरल वीडियो में किए गए दावे की हवा निकालते हुए होम गार्ड्स महानिदेशालय ने बताया, 'वीडियो में दिख रहा रवि कुमार दिल्ली होम गार्ड्स में स्वयंसेवक (वॉलंटियर) के रूप में काम कर रहा था। दिल्ली होम गार्ड्स, महानिदेशालय होम गार्ड्स के अंतर्गत काम करता है और यह दिल्ली पुलिस से अलग एक अलग संगठन है।'

महानिदेशालय ने आगे कहा, 'उस युवक के गलत आचरण को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली होम गार्ड्स से हटा दिया गया है।' महानिदेशालय ने कहा कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से उसके निजी विचार हैं और उसने ये अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कहे हैं। महानिदेशालय के अनुसार 'ये विचार दिल्ली होम गार्ड्स, दिल्ली पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं'।

सीजेपी के नेतृत्व में 20 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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