पार्टी के बीच आ गया उसकी पत्नी का फोन, दिल्ली पुलिस के जवान की गर्लफ्रेंड ने खुद को मारी गोली

पार्टी के बीच आ गया उसकी पत्नी का फोन, दिल्ली पुलिस के जवान की गर्लफ्रेंड ने खुद को मारी गोली

संक्षेप:

बिसरख कोतवाली क्षेत्र की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी मे देर रात पार्टी के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान की पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच फोन पर कहासुनी हो गई थी।

Feb 06, 2026 01:57 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही की लाइसेंसी पिस्टल से गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मार दी। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी मे देर रात पार्टी के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस दौरान युवती ने खुद को गोली मार ली आनन फानन में गंभीर हालत में युक्ति को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला देर रात का है। एसीपी बिसरख ने बताया कि देर रात राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई समिति के लोग जब पास पहुंचे तो देखा एक युवती जो की खून से लथपथ पड़ी थी, जिसको आनन-फानन में तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रिया 25 वर्ष के रूप में हुई है जबकि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसकी पहचान आशीष के रूप में हुई है।

पत्नी से चल रहा तलाक का केस, पार्टी के बीच आ गया फोन

आशीष दिल्ली पुलिस में तैनात है इसका अपनी पत्नी से तलाक का विवाद चल रहा था। वह पिछले 5 सालों से मृतक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। पिछले पांच महीने से यह दोनों राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में ही रह रहे थे। कल आशीष के कुछ दोस्त घर आए और पार्टी करने लगे इसी दौरान आशीष की पहली पत्नी का फोन आ गया। फोन प्रिया ने रिसीव कर लिया इसके बाद दोनों के बीच फोन पर ही कहासुनी हुई और गुस्से में आकर उसने आशीष की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही सारे लोग मौके पर दौड़े और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएगा जहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे उसे मर्त घोषित कर दिया।

हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस का जवान

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि अस्पताल की तरफ से पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोसायटी के फ्लैट को सील कर दिया है फॉरेन्सिक टीम मौके पर जांच कर रही है युवक को हिरासत में ले लिया और लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। इन दोनों के बीच क्या विवाद हुआ था इसको लेकर भी गहनता से जांच की जा रही है फिलहाल मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है परिजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Jha

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
