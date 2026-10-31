दिल्ली में रविवार को 'इंडिया' गठबंधन की रैली, भीड़ की वजह से होगी परेशानी; पुलिस ने बताया किन रास्तों पर है नहीं जाना
दिल्ली पुलिस ने लोगों से ट्रैफ़िक संकेतों, डायवर्जन और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है, साथ ही अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और रास्ते के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने को कहा है।
कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों द्वारा रविवार (1 नवंबर 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में आसपास की सड़कों और इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में रैली की तैयारियों के मद्देनजर और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए शहर की यातायात पुलिस ने एक एडवायजरी जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि मध्य दिल्ली के किन-किन हिस्सों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात नियंत्रित रहेगा और कौन-कौन से रूट डायवर्ट (बदलाव) किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने उन रास्तों के बारे में भी बताया जहां पर इस दौरान DTC बसें या तो नहीं चलेंगी या फिर समय के अनुसार उन्हें अनुमति दी जाएगी। पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।
इन रास्तों पर रहेंगे डायवर्जन पॉइंट:
नेताजी सुभाष मार्ग टी-पॉइंट
राजघाट
दिल्ली गेट
ITO A-पॉइंट
अजमेरी गेट रेड लाइट
बाराखंभा रोड पर रणजीत सिंह फ्लाईओवर
भवभूति मार्ग-डीडीयू मार्ग रेड लाइट
झंडेवालान गोलचक्कर
तुर्कमान गेट
मीरदर्द चौक
इन सड़कों व आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की आशंका
BSZ मार्ग (ITO से दिल्ली गेट)
JLN मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक होते हुए अजमेरी गेट तक)
अरुणा आसफ अली रोड (अजमेरी गेट से हमदर्द चौक, तुर्कमान गेट होते हुए दिल्ली गेट तक)
मिंटो रोड-कमला मार्केट गोलचक्कर-हमदर्द चौक
रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट तक
DBG रोड (झंडेवालान गोलचक्कर से अजमेरी गेट चौक की ओर)
W-पॉइंट (BSZ मार्ग)
बाराखंभा रोड से मंडी हाउस गोलचक्कर होते हुए सिकंदरा रोड तक
KG मार्ग-फिरोज शाह रोड
चेम्सफोर्ड रोड
मिंटो रोड से भवभूति मार्ग की ओर
इन रास्तों पर नियंत्रित रहेगी वाहनों की आवाजाही (स्थिति के अनुसार अनुमति दी जाएगी)
गुरु नानक चौक से कमला मार्केट गोलचक्कर तक
कमला मार्केट गोलचक्कर से हमदर्द चौक तक
हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट तक
तुर्कमान गेट से गुरु नानक चौक तक
इन रास्तों पर नहीं चलेगी DTC बसें (ट्रैफिक के आधार पर मिलेगी अनुमति)
BSZ मार्ग
राजघाट से JLN मार्ग (पूरा हिस्सा)
DBG रोड
मिंटो रोड
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए सलाह:
DBG रोड की तरफ से जाने वाले यात्री: चेम्सफोर्ड रोड → आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस → मिंटो रोड, भवभूति मार्ग से जाएं।
पूर्वी दिल्ली से जाने वाले यात्री: ITO-DDU मार्ग → भवभूति मार्ग होते हुए स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ जाएं।
DDU मार्ग पर दिक्कत होने पर यात्री इस वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें
ITO रेड लाइट → W-पॉइंट → सिकंदरा रोड, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, चेम्सफोर्ड रोड → नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें।
पुलिस ने INDIA गठबंधन के कार्यक्रम के दौरान लोगों को बेवजह आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आसपास की सड़कों की तरफ जाने से बचने को कहा है। साथ ही भीड़-भाड़ से बचने के लिए जहां तक हो सके, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास सड़क किनारे या बिना अनुमति के पार्किंग न करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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