Delhi Police Circular : दिल्ली पुलिस ने निकाला नया सर्कुलर, हड़ताल के बाद वकीलों की यह मांग मंजूर

दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य के लिए अदालतों में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पुलिस कर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने की अनुमति देने वाली उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ वकील हड़ताल पर चले गए थे। दिल्ली के एलजी ने पिछले महीने दिए आदेश में पुलिस को थानों से ही अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक, इससे पहले 28 अगस्त को दिल्ली के एलजी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के विरोध में दिल्ली में वकीलों की हड़ताल के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा था कि पुलिस की गवाही संबंधी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि ऑल बार कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस ने कहा कि वे सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अपनी कार्रवाई तय करेंगे।

दिल्ली सरकार ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने की अनुमति दी गई थी। इसके तुरंत बाद वकीलों ने इसे अनुचित बताते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी।

दिल्ली के ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था। उन्होंने इस मामले में अपना प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया था।