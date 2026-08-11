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दिल्ली पुलिस ने जारी किए 19 आतंकियों के पोस्टर, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में हाई अलर्ट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हर बार आतंकी हमलों का खतरा बना रहता है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने राजधानी में कई जगहों पर 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं।

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दिल्ली पुलिस ने राजधानी में लगाए मोस्ट वॉन्टेड अतंकियों के फोटो।

दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए पूरी राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले बाजारों समेत सभी प्रमुख जगहों पर 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के पोस्टर लगाकर लोगों से इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी नजदीकी पुलिसकर्मी या थाने में देने की अपील की है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय वॉन्टेड अपराधियों की फोटो सार्वजनिक की जाती है।

इन संदिग्ध आंतकी के पोस्टरों में 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल'(BKI) से जुड़े वधावा सिंह बब्बर, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा के अलावा गुरमीत सिंह बग्गा, भूपेंदर सिंह भिंडा, 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स'(KZF) के रंजीत सिंह उर्फ नीता, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और परमजीत सिंह पम्मा जैसे कई खूंखार आतंकियों के नाम शामिल हैं।

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फेशियल रिकग्निशन से संदिग्धों पर रखी जाएगी नजर

बता दें कि, स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर लाल किले और आसपास के इलाकों में कई लेयर के चाक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भीड़ में संदिग्ध और वॉन्टेड लोगों की पहचान करने के लिए 'अभिज्ञान' ऐप और 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम' (एफआरएस) जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तथा 15 अगस्त के समारोह के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 15,000 से 20,000 जवानों को तैनात किए जाने की तैयारी है। अधिकारियों ने बताया कि लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम में विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों समेत करीब 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है।

'अभिज्ञान' ऐप का बड़े पैमाने पर होगा इस्तेमाल

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के बेहतर इंतजामों के तहत पहली बार भीड़ में लोगों की जांच के लिए 'अभिज्ञान' ऐप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऐप में एक करोड़ से अधिक अपराधियों का डेटाबेस है और पुलिसकर्मी रैंडमली ढंग से चुने गए लोगों का 'फिंगरप्रिंट' लेने के लिए विशेष उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। 'फिंगरप्रिंट' को कुछ ही सेकेंड में डेटाबेस से मिलाया जाता है, ऐसे में लाल संकेत का मतलब होता है कि व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है, जबकि हरे संकेत का मतलब है कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

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1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए

अधिकारियों ने यह भी बताया कि लाल किले और उसके आस-पास के इलाकों की निगरानी के लिए लगभग 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम' वाले कैमरे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्मारक के अंदर एक हाई-टेक सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां से पुलिसकर्मी और तकनीकी दल चौबीसों घंटे इलाके पर नजर रख रहे हैं।

'एंटी-ड्रोन सिस्टम' भी तैनात

अधिकारियों ने बताया कि इस निगरानी नेटवर्क का इस्तेमाल लाल किले के बाहर कई किलोमीटर के इलाके पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंचे मंचों समेत अहम जगहों पर 'स्नाइपर' तैनात किए जाएंगे और किसी भी अनधिकृत हवाई गतिविधि को रोकने के लिए 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' भी लगाए गए हैं। उत्तरी जिला कंप्यूटर प्रकोष्ठ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए गृह मंत्रालय की 'स्मार्ट पुलिसिंग' पहल के तहत ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल लाल किले पर कार्यक्रम का विषय 'वंदे मातरम' है। सुरक्षा कारणों से 15 अगस्त को स्मारक के आस-पास पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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