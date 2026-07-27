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दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया PM मोदी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
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सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट सामने आए थे जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें हटाने का निर्देश दिया है।

Delhi Police fact checks viral claims
दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक

दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे पोस्ट और वीडियो हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपशब्दों वाली बातें कही गई थीं। ये पोस्ट जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च से जुड़ी हिंसा के दौरान अपलोड किए गए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा के दौरान कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कई पोस्ट सामने आए थे।

दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम पूरे दिन सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखे हुए है, ताकि विरोध-प्रदर्शन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री की पहचान की जा सके। पुलिस ने बताया कि उनके नोटिस के बाद प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा वाले कई भद्दे कमेंट और वीडियो हटा दिए गए हैं। मॉनिटरिंग लगातार जारी है, साइबर और सोशल मीडिया टीमें विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं ताकि और भी आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान की जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

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संसद चलो मार्च के दौरान बढ़ गया था प्रदर्शन

यह ऐक्शन 20 जुलाई को हुए 'चलो संसद' मार्च को लेकर बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच लिया गया है। इस मार्च के दौरान, NEET और CBSE परीक्षाओं में गड़बड़ियों का विरोध कर रहे छात्र जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ते समय सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए थे।

130 पुलिसकर्मी हुए थे घायल

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 130 पुलिसकर्मी और लगभग 65 छात्र घायल हुए, जबकि हिंसा के सिलसिले में 15 एफआईआऱ दर्ज की गई हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि जंतर-मंतर और उसके आसपास लगभग 3,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जहां विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद से रोज़ाना औसतन 10,000 लोग इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि सरकार द्वारा सीजेपी की सभी मांगें मान लिए जाने और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है और जंतर-मंतर को भी खाली करा दिया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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