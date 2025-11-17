दिल्ली ब्लास्ट के बाद बांग्लादेश-चीन में पढ़े डॉक्टरों की बन रही लिस्ट, पाक घूमकर आने वालों पर भी नजर
संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस अब बांग्लादेश और चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की लिस्ट बनाने में जुटी है। इस काम में जिला पुलिस और स्पेशल ब्रांच की जॉइंट टीमों को लगाया गया है।
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ से जुड़े अधिकांश सदस्यों ने बांग्लादेश और चीन के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई की है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कॉलेज के छात्रों का ब्रेन वॉश करने वाला गिरोह वहां मौजूद हो सकता है। पुलिस दिल्ली में उमर के मददगारों की तलाश में भी जुटी है।
दरअसल, लाल किले के पास विस्फोट से पहले डॉ. उमर पूरी दिल्ली में घूमा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हिंसा में उमर का कोई और भी मददगार हो सकता है। इसी के मद्देनजर सभी जिलों के डीसीपी को अपने इलाके में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा गया है। इन अस्पतालों में बड़े से लेकर छोटे नर्सिंग होम तक शामिल हैं। इसके साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसमें उन डॉक्टर की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जो जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं या फिर चीन-बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं।
विस्फोट में क्षतिग्रस्त वाहन हटाए गए
एनआईए से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने पड़ी केस प्रॉपर्टी को हटा दिया है। इसमें बस, कार और ई-रिक्शा शामिल हैं। इन सभी को मौरिस नगर स्थित साइबर पुलिस स्टेशन परिसर में रखा गया है। इस बात की जानकारी एनआईए के अधिकारियों को भी दे दी गई है।
पाक का दौरा करने वालों पर भी नजर
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान यात्रा पर गए डॉक्टरों की भी जानकारी खंगाली जा रही है। ऐसे डॉक्टरों की कॉल डिटेल्स और आईपीडीआर से आगे की जानकारी ली जाएगी। पुलिस का मानना है कि धमाके में ऐसे डॉक्टरों की संलिप्तता हो सकती है।