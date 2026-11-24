डांस वाले वायरल VIDEO ने कराई फजीहत, दिल्ली के लाजपत नगर थाने के ATO लाइन हाजिर
दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का महिला के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद सख्त कार्रवाई सामने आई है। इंस्पेक्टर को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के लाजपत नगर थाने में अतिरिक्त थाना प्रभारी के पद पर तैनात एक इंस्पेक्टर का एक महिला के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो रोहिणी में उनके एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वह सादी वर्दी में नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। उन्हें पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
20 सेकेंड के VIDEO ने कराई फजीहत
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक इंस्पेक्टर का महिला के साथ डांस का 20 सेकेंड का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया।
दोस्त की जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा वीडियो
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में लाजपत नगर थाने में एटीओ (अतिरिक्त थाना प्रभारी) के पद पर तैनात इंस्पेक्टर अमित प्रकाश एक महिला के साथ डांस के दौरान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रोहिणी में आयोजित उनके एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी का है। वीडियो में इंस्पेक्टर सादी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं।
लाइन हाजिर किए गए
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई की। इंस्पेक्टर अमित प्रकाश को लाइन हाजिर कर अगले आदेश तक पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। हम केवल वायरल वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।