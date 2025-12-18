Hindustan Hindi News
थाने से पेड़ कटवाने में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और ASI समेत 3 पुलिसकर्मी दोषी, ये मिली सजा

संक्षेप:

Dec 18, 2025 06:13 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
राजधानी दिल्ली में एक ओर लोगों की सांसे खतरनाक प्रदूषण की वजह से अटकी हुई हैं। वहीं, दूसरी ओर कानून के रखवाले ही पर्यावरण कानून की अनदेखी करते पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और एक हेड कॉन्स्टेबल को रानी बाग थाना परिसर में अवैध रूप से पेड़ काटने का दोषी ठहराते हुए वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उत्तरी वन विभाग स्थित उप वन संरक्षक न्यायालय ने तीनों पुलिसकर्मियों पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह कार्रवाई उत्तर-पश्चिम जिला अंतर्गत रानी बाग थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रबांशु कुमार, एएसआई सुरेश नरवाल और हेड कॉन्स्टेबल आनंद के खिलाफ की गई है।

उप वन संरक्षक न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इन तीनों पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में बिना अनुमति पांच पेड़ों की कटाई कराई, जो कानूनन अपराध है। अदालत ने निर्देश दिया है कि दोषी पुलिसकर्मी 30 दिनों के भीतर 1 लाख 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा कराएं।

यह मामला तब सामने आया, जब जन सेवा वेलफेयर सोसायटी नामक एक गैर-सरकारी संगठन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल और ए.के. गुप्ता ने अवैध पेड़ कटाई को लेकर वन विभाग और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 26 दिसंबर 2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष की निगरानी में रानी बाग थाना परिसर से अवैध रूप से पेड़ काटे गए। शिकायत के बाद वन विभाग ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। तीनों पुलिसकर्मियों को 60 पौधे लगाने का भी आदेश दिया है।

लकड़ी नजदीकी शमशान घाट भेजी जाएगी

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लगाए गए पौधों की स्टेटस रिपोर्ट हर तीन महीने में पेश की जाए। यह रिपोर्ट अगले सात वर्षों तक नियमित रूप से दाखिल करनी होगी, जिसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की स्थिति का उल्लेख अनिवार्य होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि रानी बाग थाने के मालखाने में जमा कटे हुए पांच पेड़ों की लकड़ियों को नजदीकी शमशान घाट भेजा जाए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
