CJP प्रोटेस्ट में पाकिस्तान की ‘डिजिटल साजिश’, 480 सोशल मीडिया अकाउंट से फैला रहा आतंक
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि छात्र आंदोलन के बीच 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, ये वही अकाउंट हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे।
राजधानी दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी नजर है। उसकी काली करतूतों से एक बार फिर पर्दा उठा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में इस परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। वो युवाओं को भड़काने के लिए उनके बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं। पुलिस ने ऐसे अकाउंट पर नकेल कसी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये अकाउंट पहले भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
480 सोशल मीडिया अकाउंट से फैला रहा आतंक
दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी करके बताया- "हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पहचाने गए हैं। ये अकाउंट ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें ब्लॉक कराया जा रहा है।" पुलिस के मुताबिक, ये पहले भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं। पुलिस ने आगे बताया- "ये वही सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है लोगों को भड़काना। खासकर छात्रों का ध्यान भटकाना।"
कॉकरोच जनता पार्टी एवं विपक्षी दलों द्वारा जबसे विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए हैं, दिल्ली पुलिस लगातार भ्रामक खबरों से बचने की अपील कर रही है। आज भी पुलिस ने ऐसी खबरों से बचने की अपील करते हुए कहा- "मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की फेक पोस्ट एडिटिड वीडियो या अनजाने अकाउंट से किए गए पोस्ट के भड़कावे में न आएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करें।"
15 फर्जी और भ्रामक पोस्टों का किया था खंडन
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई गई कम से कम 15 फर्जी और भ्रामक पोस्टों का खंडन किया था। इनमें 12 वर्षीय लड़की और महिला प्रदर्शनकारी के साथ पुलिस की कथित मारपीट, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की हिरासत, लाठीचार्ज के बाद भगदड़ में लड़की की मौत और पुलिस द्वारा पैलेट गन या कील लगी लाठियों के इस्तेमाल जैसे दावे शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इनमें से कई वीडियो और पोस्ट पुराने, संदर्भ से बाहर या भ्रामक तरीके से साझा किए गए थे।
लाठीचार्ज में महिला की मौत का दावा भी फर्जी
आपको बता दें कि प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस लाठीचार्ज में एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत होने का दावा तेजी से वायरल हुआ था। बाद में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए इस पर पुष्टि करते हुए कहा- “ये पूरी तरह भ्रामक और झूठा है। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई है।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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