सीपू, दलजोत और शेरी...; कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन

संक्षेप: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल दो शूटरों की पहचान कर ली है। इन दोनों की पहचान पहचान शैरी उर्फ ​​गुरजोत और दलजोत रेहल के रूप में हुई है।

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल दो शूटरों की पहचान कर ली है। इन दोनों की पहचान पहचान शैरी उर्फ ​​गुरजोत और दलजोत रेहल के रूप में हुई है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने हाल ही में इस गोलीबारी के मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह शेखों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक अब शेखों से पूछताछ के बाद ही पुलिस को बड़ी लीड मिली है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि शेखों ने कैफे पर फायरिंग करने के लिए दोनों शूटरों को हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। कपिल शर्मा के कैफे पर कुल तीन बार हमला किया गया। पहली बार 10 जुलाई, फिर 7 अगस्त और तीसरी बार 16 अक्तूबर को गोलियां चलाई गईं।

यह सफलता बंधु मान सिंह सेखों से पूछताछ के दौरान मिली, जिन्हें पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने कनाडा के सरे में शर्मा के कप्स कैफे के बाहर हुई गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पाया कि सिंह ने जुलाई से कम से कम तीन बार कप्स कैफे के बाहर गोलीबारी करने वाले दो शूटरों को हथियार और रसद सहायता प्रदान की थी।

इस साल जुलाई में ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन द्वारा खोले गए इस हाई-प्रोफाइल कैफे को 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को अत्याधुनिक हथियारों से निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बंधु मान सिंह ने गैंगस्टर सोनू खत्री उर्फ ​​राजेश के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी गोल्डी ढिल्लों को तीनों गोलीबारी के लिए हथियार और एक गाड़ी मुहैया कराई थी। खत्री के चचेरे भाई दलजोत और शेरी ने ही तीनों मौकों पर कैप्स कैफे में गोलियां चलाई थीं।