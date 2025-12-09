Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Identified Kapil Sharma Cafe Shooters And Mastermind Lawrence Bishnoi gang Connection
सीपू, दलजोत और शेरी...; कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन

सीपू, दलजोत और शेरी...; कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन

संक्षेप:

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल दो शूटरों की पहचान कर ली है। इन दोनों की पहचान पहचान शैरी उर्फ ​​गुरजोत और दलजोत रेहल के रूप में हुई है।

Dec 09, 2025 01:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल दो शूटरों की पहचान कर ली है। इन दोनों की पहचान पहचान शैरी उर्फ ​​गुरजोत और दलजोत रेहल के रूप में हुई है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने हाल ही में इस गोलीबारी के मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह शेखों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक अब शेखों से पूछताछ के बाद ही पुलिस को बड़ी लीड मिली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि शेखों ने कैफे पर फायरिंग करने के लिए दोनों शूटरों को हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। कपिल शर्मा के कैफे पर कुल तीन बार हमला किया गया। पहली बार 10 जुलाई, फिर 7 अगस्त और तीसरी बार 16 अक्तूबर को गोलियां चलाई गईं।

यह सफलता बंधु मान सिंह सेखों से पूछताछ के दौरान मिली, जिन्हें पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने कनाडा के सरे में शर्मा के कप्स कैफे के बाहर हुई गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पाया कि सिंह ने जुलाई से कम से कम तीन बार कप्स कैफे के बाहर गोलीबारी करने वाले दो शूटरों को हथियार और रसद सहायता प्रदान की थी।

इस साल जुलाई में ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन द्वारा खोले गए इस हाई-प्रोफाइल कैफे को 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को अत्याधुनिक हथियारों से निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बंधु मान सिंह ने गैंगस्टर सोनू खत्री उर्फ ​​राजेश के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी गोल्डी ढिल्लों को तीनों गोलीबारी के लिए हथियार और एक गाड़ी मुहैया कराई थी। खत्री के चचेरे भाई दलजोत और शेरी ने ही तीनों मौकों पर कैप्स कैफे में गोलियां चलाई थीं।

इसके अलावा गोलीबारी साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड की भी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शैरी और दिलजोत रेहल ने सीपू नाम के एक गैंगस्टर के कहने पर ही कैफे पर फायरिंग की थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।