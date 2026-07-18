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मजबूत बैरिकेडिंग, 24 घंटे सख्त निगरानी; कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद भवन तक मार्च करने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

मजबूत बैरिकेडिंग, 24 घंटे सख्त निगरानी; कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी

भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल ले जाए जाने के बाद सोमवार को होने वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संसद मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके तहत 24 घंटे निगरानी और गाड़ियों की जांच को तेज कर दी गई है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने नई दिल्ली जिले में घुसने के मुख्य रास्तों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र में बदल दिया है, जहां मजबूत बैरिकेडिंग, गाड़ियों की जांच और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन होने वाले 'चलो संसद' मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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मार्च के लिए नहीं ली इजाजत

सूत्र ने यह भी बताया कि सीजेपी ने अभी तक प्रस्तावित संसद मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी है। सूत्र ने कहा, अगर आयोजक अनुमति के लिए आवेदन भी करते हैं, तो भी इसकी संभावना कम है कि उन्हें अनुमति मिलेगी, क्योंकि उस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा होगा और संसद के आसपास सुरक्षा प्रोटोकॉल अपने उच्चतम स्तर पर होंगे।

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24 घंटे कड़ी निगरानी के आदेश

सूत्रों ने बताया कि पुलिस संसद की ओर किसी भी अनधिकृत मार्च की इजाजत न देने के प्रति दृढ़ है और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। सूत्र ने कहा, नई दिल्ली जिले में आने वाले हर गाड़ी की कड़ाई से जांच की जाएगी। अहम जगहों पर अतिरिक्त बैरिकेड लगाए गए हैं, निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में 24 घंटे कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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sonam wangchuk
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