मजबूत बैरिकेडिंग, 24 घंटे सख्त निगरानी; कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद भवन तक मार्च करने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल ले जाए जाने के बाद सोमवार को होने वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संसद मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके तहत 24 घंटे निगरानी और गाड़ियों की जांच को तेज कर दी गई है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने नई दिल्ली जिले में घुसने के मुख्य रास्तों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र में बदल दिया है, जहां मजबूत बैरिकेडिंग, गाड़ियों की जांच और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन होने वाले 'चलो संसद' मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
मार्च के लिए नहीं ली इजाजत
सूत्र ने यह भी बताया कि सीजेपी ने अभी तक प्रस्तावित संसद मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी है। सूत्र ने कहा, अगर आयोजक अनुमति के लिए आवेदन भी करते हैं, तो भी इसकी संभावना कम है कि उन्हें अनुमति मिलेगी, क्योंकि उस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा होगा और संसद के आसपास सुरक्षा प्रोटोकॉल अपने उच्चतम स्तर पर होंगे।
24 घंटे कड़ी निगरानी के आदेश
सूत्रों ने बताया कि पुलिस संसद की ओर किसी भी अनधिकृत मार्च की इजाजत न देने के प्रति दृढ़ है और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। सूत्र ने कहा, नई दिल्ली जिले में आने वाले हर गाड़ी की कड़ाई से जांच की जाएगी। अहम जगहों पर अतिरिक्त बैरिकेड लगाए गए हैं, निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में 24 घंटे कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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अदिति शर्मा
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