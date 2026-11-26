दिल्ली पुलिसकर्मी ने सबूतों के लॉकर से चुराया 1.60 करोड़ का सोना, गिरवी रखकर जुटाए पैसे
दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर थाने के मालखाने से 1.60 करोड़ रुपये का सोना चोरी करने का आरोप लगा है। आरोपी ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में जब्त किए गए सोने को चुराने के बाद स्थानीय फाइनेंसरों के पास गिरवी रख दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच से बचने के लिए उसने खुद के लापता होने की कहानी भी रची।
दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर थाने के मालखाने से 1.60 करोड़ रुपये का सोना चोरी करने का आरोप लगा है। आरोपी ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में जब्त किए गए सोने को चुराने के बाद स्थानीय फाइनेंसरों के पास गिरवी रख दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच से बचने के लिए उसने खुद के लापता होने की कहानी भी रची। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सोना भी बरामद कर लिया गया है।
भाई ने दर्ज कराई थी अपहरण की शिकायत
मामले का खुलासा 12 नवंबर को हुआ, जब आरोपी के भाई सरजीत ने अमर कॉलोनी थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी सरजीत ने पुलिस को बताया कि उसके भाई संदीप कुमार से 3 नवंबर के बाद संपर्क नहीं हो पाया है। संदीप शाहीन बाग थाने में तैनात था, लेकिन अमर कॉलोनी थाने की बैरक में रहता था।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, संदीप 29 अक्टूबर से ड्यूटी से गैरहाजिर था। उसकी कार थाने के बाहर खड़ी मिली थी। परिवार को आशंका थी कि उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद 13 नवंबर को अमर कॉलोनी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3) के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
CCTV फुटेज से खुला मालखाने में चोरी का राज
संदीप की तलाश के दौरान पुलिस ने अमर कॉलोनी थाने की बैरक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें पता चला कि संदीप कुछ खास तारीखों पर चोरी-छिपे थाने आया था। ये तारीखें उन दिनों से मेल खाती थीं, जब मालखाने में जब्त सामान जमा किया गया था या वहां से निकाला गया था।
इस जानकारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने के मालखाने का ऑडिट कराया। जांच में पता चला कि अलग-अलग आपराधिक मामलों में सबूत के तौर पर जब्त किया गया करोड़ों रुपये का सोना गायब है। जांच में संदीप पर शक गहराया, क्योंकि शाहीन बाग थाने में तबादले से पहले वह अमर कॉलोनी थाने के मालखाने का प्रभारी था। उसे मालखाने की सुरक्षा व्यवस्था और कमियों की जानकारी थी।
फाइनेंसरों के पास गिरवी रखा था सोना
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई। तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने संदीप को दिल्ली में एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चोरी किए गए सोने को स्थानीय फाइनेंसरों के पास गिरवी रखकर नकदी जुटा चुका था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फाइनेंसरों के ठिकानों पर छापेमारी की और 1.60 करोड़ रुपये का पूरा सोना बरामद कर लिया।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आरोपी पुलिस विभाग का हिस्सा था, इसलिए मामले की जांच में विशेष सतर्कता बरती गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिसकर्मी की ओर से अपराध या लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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